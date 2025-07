BURKINA-KENEDOUGOU-EDUCATION-EXCELLENCE

Kénédougou/Education : Une association récompense des meilleurs apprenants et animateurs

Orodara, 6 juil. 2025 (AIB)- Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune de Orodara, Sidiki Mathieu Traoré, a présidé, le vendredi 4 juillet 2025, une journée de l’excellence pour récompenser les meilleurs apprenants et animateurs du programme Stratégie de scolarisation accélérée/Passerelle (SSA/P), organisée par l’Association SOS Enfants.

Au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’Association a ouvert 20 centres SSA/P dans la province du Kénédougou, permettant à 539 enfants hors écoles et en situation de vulnérabilité d’être inscrits dans le circuit éducatif.

A l’issue de l’évaluation finale, 506 apprenants ont été admis en classe supérieure, principalement au CE2, traduisant un taux de maintien de 96%, bien au-dessus du seuil minimal recommandé de 90%.

Pour le représentant du directeur Pays de la Fondation Stromme et spécialiste en éducation, Aimé Ouédraogo, ces résultats sont largement satisfaisants.

« En termes de standard, cet effectif nous donne satisfaction. Le taux de maintien atteint les normes requises», a-t-il déclaré, tout en félicitant les efforts conjoints de SOS Enfants et des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ce programme.

Cependant, M. Ouédraogo, a aussi exprimé quelques réserves quant au taux de transfert au CE2, qui s’établit à 92%, en deçà de la norme cible fixée à 95%.

Le représentant du directeur Pays de la Fondation Stromme, a invité les responsables de l’association à redoubler d’efforts pour combler cet écart lors des prochaines campagnes éducatives.

Quant au conseiller technique, Aristide Kambiré, il a, au nom du président du conseil d’administration de SOS Enfants, réaffirmé l’engagement de la structure à améliorer la qualité de ses interventions.

« Nous avons pris bonne note des observations de notre partenaire et mettrons tout en œuvre pour atteindre les performances attendues », a-t-il rassuré.

M. Kambiré a indiqué que l’excellence ne naît pas dans le confort, elle se construit dans l’effort, le courage, la discipline et parfois dans le silence.

« A SOS Enfants, nous croyons que chaque enfant a un potentiel extraordinaire, quel que soit son parcours ou son origine. Notre engagement, c’est de lui offrir un cadre sûr, bienveillant et propice à l’apprentissage et à son épanouissement », a-t-il souligné.

Le directeur provincial en charge de l’Education primaire du Kénédougou, Pié Coulibaly, a salué l’impact du programme SSA/P dans la province.

Il a par ailleurs formulé des doléances à l’endroit de SOS Enfants et de son partenaire la Fondation Stromme, appelant à l’extension du programme dans la partie nord du Kénédougou, notamment dans les Circonscription d’éducation de base (CEB) de Sindo et de Morolaba.

Ces zones, affectées par la crise sécuritaire, comptent des milliers d’enfants déscolarisés en attente de réinsertion.

Les bénéficiaires ont remercié SOS enfants dont l’initiative a permis de changer le cours de leur vie.

Le 1er vice-président de la délégation spéciale de la commune de Orodara, Sidiki Mathieu Traoré, a salué cette initiative de SOS enfants et de la Fondation Stromme, qu’il a qualifiée de modèle à reproduire dans toute la province.

La cérémonie a pris fin par une remise de prix et d’attestations de reconnaissance. Les meilleurs apprenants et animateurs ont été primés pour leurs performances.

Des attestations de reconnaissance ont également été remises à la Fondation Stromme ainsi qu’à la direction provinciale en charge de l’Education non formelle, pour leur engagement constant en faveur de l’éducation inclusive.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz