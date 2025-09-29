Kénédougou : Deux personnes condamnées pour abus de confiance portant sur de l’engrais subventionné

Orodara, 29 septembre 2025 (AIB) – Le Tribunal de grande instance de Orodara a condamné, le jeudi 25 septembre 2025, deux représentants de l’Association des détaillants et grossistes d’intrants agricoles (Agrodia) pour le détournement de 268 sacs d’engrais subventionnés par l’État, soit l’équivalent de 13,4 tonnes.

Les faits remontent au mois de juillet 2025, lorsque des irrégularités ont été signalées dans le circuit de distribution des intrants agricoles à Djigouèra. Un audit, couplé aux alertes des techniciens agricoles en poste sur le terrain, a permis de mettre en lumière la sortie frauduleuse de plusieurs sacs d’engrais destinés aux producteurs locaux.

Les deux prévenus, O.B. et B.H., étaient chargés de la gestion des magasins d’intrants de l’État à Djigouèra. Ils ont été interpellés après des soupçons de revente hors du circuit officiel. À la barre, ils ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Ils ont par ailleurs indiqué avoir réorienté les sacs d’engrais vers des arboriculteurs fruitiers de la commune de Orodara, à des prix du marché.

Le témoignage de la technicienne agricole Z.A., en poste dans la localité, a été jugé déterminant. Elle a relaté que les prévenus, après avoir nié dans un premier temps, avaient tenté d’obtenir les codes électroniques de validation des bons afin d’écouler les sacs détournés, entreposés à Orodara — ce qu’elle a refusé. Ils auraient ensuite sollicité un autre membre d’Agrodia au niveau provincial, en la personne de B.S., pour qu’il intercède en leur faveur afin d’obtenir des codes de bons. À ce dernier, ils auraient également évoqué la disponibilité d’un montant de deux millions de francs CFA destiné à régulariser leur opération sur la plateforme numérique dédiée à la distribution des intrants.

Après analyse de l’ensemble des éléments du dossier, le ministère public a estimé que l’infraction d’abus de confiance était constituée, bien que la totalité des sacs d’engrais ait été restituée sous la pression des membres d’Agrodia, et ce avant l’audience, après avoir été stockés pendant environ deux mois dans un magasin à Orodara. Le parquet a requis une peine de 18 mois de prison avec sursis et une amende ferme de 500 000 FCFA pour chacun des deux prévenus, assorties de contraintes judiciaires.

Dans son délibéré, le tribunal a allégé les peines. B.H., reconnu comme principal auteur, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et à une amende ferme de 500 000 FCFA. Quant à O.B., il a écopé d’une amende de 500 000 FCFA, dont 300 000 FCFA ferme et 200 000 FCFA avec sursis. Les deux condamnations sont assorties d’une contrainte judiciaire de deux mois.

Après l’annonce du délibéré, le juge a rappelé aux condamnés qu’ils disposent d’un délai de 10 jours pour faire appel de la décision.

Agence d’information du Burkina

