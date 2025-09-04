BURKINA-KENEDOUGOU-COMMUNICATION

Kénédougou : Des professionnels des médias outillés contre la désinformation

Orodara, le 3 sept. 2025 (AIB)- La direction régionale en charge de la Communication du Guiriko, a organisé, le mercredi 3 septembre 2025 à Orodara, un atelier au profit des femmes et hommes de médias de la province du Kénédougou, autour du thème : « Journalisme et communication : similitudes, différences et synergies dans la lutte contre la désinformation ». C’était sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou Saïdou Sakira.

Cet atelier de 24 heures s’est tenu le mercredi 3 septembre 2025 à Orodara, sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira.

Il visait à renforcer les capacités des journalistes et communicateurs, afin de les armer efficacement contre les fléaux de la désinformation et de la manipulation de l’information.

Le Haut-commissaire, a salué la pertinence du thème choisi, appelant les participants à suivre avec assiduité les communications qui leur seront proposées.

« Ces communications constituent des outils indispensables pour améliorer la qualité de vos productions et pour renforcer l’impact de vos actions sur le terrain », a souligné Saïdou Sakira.

De son côté, le directeur régional en charge de la Communication du Guiriko, Boukari Malgoubri, a salué la forte mobilisation des acteurs des médias autour de cette activité.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer les synergies entre journalistes et communicateurs, dans un contexte marqué par la prolifération des fausses informations, notamment sur les réseaux sociaux.

L’atelier a permis aux participants d’aborder les rôles spécifiques, mais complémentaires, des métiers de la communication et du journalisme.

A travers des échanges interactifs et des partages d’expériences, les professionnels ont été encouragés à collaborer davantage pour offrir une information fiable, vérifiée et utile aux populations.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo