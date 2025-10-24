BURKINA- KENEDOUGOU- SPORT

Kénédougou/Coupe inter services : Le Haut-commissaire Saïdou Sakira lance la 12e édition

Orodara, 24 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a lancé, le jeudi 23 octobre 2025 à Orodara, la 12e édition du tournoi inter-services, sous le thème : « Sport, facteur de renforcement de la cohésion sociale ».

La 12e édition de la Coupe inter-Service de la province du Kénédougou a été lancée, le jeudi 23 octobre 2025 à Orodara par le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira.

Le directeur provincial en charge des Sports, Bazi Bétamou, a salué la forte mobilisation des acteurs autour de ce tournoi et a souligné que la Coupe inter-service se veut un cadre d’échanges, de convivialité et de fraternité entre les travailleurs des différents services.

A en croire M. Bazi, 08 équipes prennent part à cette édition, réparties en deux pools de quatre.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a invité les différentes équipes à faire de cette compétition, un cadre d’union, d’entraide et de fraternité.

« L’essentiel n’est pas forcément de remporter la coupe, mais de participer dans un esprit de paix et de cohésion pour bâtir un Burkina uni », a-t-il souligné.

M. Sakira, a également exhorté les joueurs à faire preuve de respect mutuel, de courtoisie et de fair-play tout au long du tournoi, gage d’un bon déroulement de la compétition.

En levée de rideau, un match gala a mis aux prises l’équipe des anciennes gloires du Kénédougou et celle des travailleurs.

Le match d’ouverture a opposé l’équipe de Presta Sud-Babali à celle de l’Action humanitaire, qui s’est soldé sur un score nul de 0 but partout.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo