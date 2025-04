BURKINA-KENEDOUGOU-SPORT-FINALE

Kénédougou/Coupe du directeur provincial : Le lycée municipal de Orodara s’adjuge le trophée

La finale de la coupe du directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kénédougou, intervenue dans la soirée du samedi 12 avril 2025, a connu la victoire du lycée municipal de Orodara sur le score de 2 buts à 1, face au lycée provincial Diongolo Traoré, à l’issue des deux fois 30 minutes âprement disputées.

L’activité était sous le patronage du ministre en charge de la Fonction publique représenté par son directeur de cabinet, Emmanuel Sorgho et le parrainage du directeur général des affaires immobilières et de l’équipement de l’Etat, Djakalia Barro.

L’équipe victorieuse du lycée municipal remporte ainsi le trophée accompagnée d’une enveloppe financière de 50 000 F CFA, 1 ballon, 1 jeu de maillots et 1 médaille en or.

Celle du lycée provincial Diongolo Traoré a repart avec une enveloppe de 30 000 F CFA, 1 jeu de maillots, 1 ballon et 1 médaille en bronze.

Des prix spéciaux ont été distribués à toutes les équipes participantes.

Le promoteur par ailleurs ex-directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Kénédougou, Seydou Traoré, s’est dit satisfait de la tenue effective de cette première édition qui a révélé des talents pour le développement du football au Kénédougou.

Il a aussi traduit sa gratitude et sa reconnaissance au patron de la cérémonie, le ministre Mathias Traoré, au parrain et au Haut-commissaire de la province du Kénédougou, pour leur accompagnement ainsi que les partenaires, le comité d’organisation et toutes les équipes qui ont pris part à cette compétition.

Le directeur de cabinet, Emmanuel Sorgho et le parrain Djakalia Barro ont remercié et félicité le promoteur pour cette initiative sportive et ont marqué leur disponibilité à l’accompagner dans les prochaines éditions.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/bz