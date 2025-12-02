BURKINA-KENEDOUGOU-SPORT-CYCLISME

Kénédougou/ Coup de pédale de la jeunesse : La 5e édition placée sous le sceau de la sécurité routière

Orodara, 1er déc. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a présidé, le dimanche 30 novembre 2025, le lancement de la 5e édition du «Coup de pédale de la jeunesse», à l’initiative de Nazaire Konaté, promoteur de l’événement et patron de NK Production.

La manifestation avait pour marraine, Napotio Karidjatou Traoré et était placée sous le parrainage du directeur général de l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH), commandant Yaya Traoré.

Placée sous le thème : « Sécurité routière au Burkina Faso : Quelle contribution de la jeunesse de Orodara ? », la compétition vise à promouvoir le cyclisme ainsi que les bonnes pratiques de santé à travers une course cycliste.

A l’affiche, deux équipes, féminine et masculine, se sont affrontées devant un public sorti nombreux pour encourager les cyclistes.

Selon le promoteur, Nazaire Konaté, le choix du thème répond à la montée inquiétante des accidents de la circulation dans le pays.

« Au regard du nombre croissant d’accidents enregistrés chaque année au Burkina, il était nécessaire d’interpeller les jeunes et d’attirer leur attention sur la sécurité routière », a expliqué M. Konaté, qui s’est par ailleurs réjoui de la forte mobilisation de la population autour de cette activité.

Il a exprimé sa gratitude aux partenaires et à l’ensemble des soutiens ayant contribué à la réussite de l’événement.

Au nom des parrains, le Commandant Yaya Traoré, a salué l’initiative qui, selon lui, participe au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Il a remercié le promoteur pour la confiance placée en eux.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a rappelé l’urgence de lutter contre l’insécurité routière et a invité les jeunes à adopter des comportements responsables, notamment le port du casque, le respect de la signalisation, la modération de la vitesse et l’entretien régulier des engins.

Au terme de la compétition, Sidiki Siribié, a remporté la première place chez les garçons, tandis que le premier prix chez les filles est revenu à Orokya Traoré.

Agence d’information du Burkina

