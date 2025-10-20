BURKINA- KENEDOUGOU – CONFERENCE PEDAGOGIQUE

Kénédougou/Conférence pédagogique : Les enseignants outillés sur les réformes éducatives

N’Dorola, 19 oct. 2025 (AIB)- Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de N’dorala, Amadou Traoré, a présidé le mercredi 15 octobre 2025, l’ouverture de la conférence pédagogique annuelle des enseignants sous le thème central : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

Dans une ambiance empreinte de solennité, les travaux de la conférence ont débuté le mercredi 15 octobre 2025, par l’exécution de l’hymne national, marquant l’engagement des acteurs éducatifs envers la nation.

Le Chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB), Dahourou Kam, a souligné l’importance de ces assises pour le renforcement des capacités pédagogiques du personnel enseignant.

Il a appelé à une appropriation collective des réformes en cours pour améliorer la qualité des enseignements.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de N’Dorola, Amadou Traoré, a salué l’initiative de la conférence, qu’il a qualifiée de levier essentiel pour la transformation du système éducatif.

Il a encouragé les enseignants à maintenir un engagement sans faille pour l’excellence scolaire.

