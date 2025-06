BURKINA-KENEDOUGOU-JOURNEE-REDEVABILITE

Kénédougou/Commune de Morolaba : La délégation spéciale présente le bilan de trois années de gestion.

Orodara, 26 juin 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Morolaba, a présenté, le samedi 21 juin 2025, le bilan de sa gestion couvrant les années 2022, 2023 et 2024. La rencontre a été présidée par le président de ladite délégation, Germain Mien.

La délégation spéciale de la commune de Morolaba sous le leadership de son président, Germain Mien, a organisé le samedi 21 juin 2025 une journée de redevabilité.

Selon M. Hien, cet exercice de redevabilité répond aux exigences de l’article 11 du Code général des collectivités territoriales, qui garantit aux citoyens le droit à l’information sur la gestion des affaires locales.

Aux dires du PDS, dans le domaine de la mobilisation des ressources, la commune a enregistré un taux de recouvrement global de 101,82 %, avec 879 026 332 F CFA mobilisés sur une prévision de 863 296 440 F CFA.

« Au titre des recettes propres, 91 214 325 F CFA ont été perçus sur une prévision de 103 557 355 F CFA, soit un taux de 88,08 % », a-t-il dit.

Toutefois, il a laissé entendre que nonobstant le contexte sécuritaire particulièrement difficile dans la commune, plusieurs actions ont été menées dans les domaines de l’éducation, de la santé, des infrastructures et de la gouvernance locale.

Malgré tout, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Les principales difficultés évoquées par Germain Mien, incluent les attaques terroristes, l’incivisme fiscal, la faible mobilisation des recettes internes, ainsi que la forte dépendance de la commune à l’égard du budget de l’Etat et de ses partenaires.

En termes de perspectives pour l’année 2025, la commune de Morolaba compte orienter ses actions autour de l’amélioration de la gouvernance locale et du développement socio-économique.

M. Mien a appelé à la solidarité et à la collaboration de tous les acteurs pour faire face aux défis persistants. Il a notamment exhorté les filles et fils de la commune à s’engager dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale.

