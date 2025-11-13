BURKINA-KENEDOUGOU-SECURITE-ALIMENTAIRE

Kénédougou/Comité technique provincial : La contribution de la filière bétail à la sécurité alimentaire au cœur de la 2e session

Orodara, 11 nov. 2025 (AIB)-La deuxième session du Comité technique du conseil provincial de sécurité alimentaire, s’est tenue le vendredi 7 novembre 2025 à Orodara, sous le thème : « Contribution de la filière bétail à la sécurité alimentaire au Kénédougou ».

Le directeur provincial en charge de l’Agriculture, Gassi Lougué, a rappelé que le comité technique constitue un cadre essentiel de capitalisation et de suivi des interventions des différentes structures membres œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire.

Selon lui, ce cadre permet également de fédérer les actions des départements techniques et des partenaires techniques et financiers engagés dans la lutte contre l’insécurité alimentaire.

Au cours des travaux, la direction provinciale en charge de l’Agriculture a présenté son rapport d’activités dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage.

L’Association pour la promotion de la jeunesse et des actions de développement (APJAD) et le service cantine scolaire de la direction provinciale en charge de l’Education primaire, ont également partagé leurs bilans et contributions respectives.

Les travaux se sont achevés par une formulation de recommandations.

Agence d’information du Burkina

AK/HB/OO