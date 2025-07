BURKINA-KENEDOUGOU-CONCERTATION-CADRE

Kénédougou/Cadre de concertation régional : La gouverneure du Guiriko salue la mobilisation des acteurs régionaux du développement

Orodara, 30 juil. 2025 (AIB) : La gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Gnanou/Konaté, a présidé, ce mercredi 30 juillet 2025 à Orodara, la première session ordinaire du Cadre de concertation régional (CCR) du Guiriko. La forte mobilisation des acteurs régionaux du développement a été saluée.

Placée sous le thème « Les actions majeures du Bureau National des Grands Projets dans la région du Guiriko : enjeux et perspectives », la rencontre tenue le mercredi 30 juillet 2025 à Orodara, a réuni les principaux acteurs du développement régional.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, s’est réjouit du choix porté sur la ville de Orodara pour abriter une rencontre importante.

Il a salué l’initiative qu’il considère comme une opportunité d’échange sur les préoccupations actuelles de la région.

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Gnanou/Konaté, a salué la forte mobilisation des acteurs régionaux du développement.

Elle a rappelé le rôle stratégique du Bureau national des grands projets (BNGP), bras technique de la Présidence du Faso, dans la mise en œuvre de projets structurants à fort impact socio-économique.

« Les interventions du BNGP couvrent plusieurs secteurs cruciaux entre autres, les infrastructures, l’agriculture, l’eau, l’habitat, et l’énergie », a-t-elle souligné.

Parmi les projets phares cités, la gouverneure a évoqué l’Offensive agro-pastorale lancée en 2024, dont les premiers résultats dans le Guiriko sont jugés prometteurs.

Mariama Gnanou/Konaté, a également mentionné d’autres programmes structurants en cours, tels que le PAFA-4R, le PRECEL, ou encore le Programme intégré de développement de la vallée de Samendeni (PDIS).

Tout en appelant à une meilleure synergie et à un engagement accru des membres du CCR dans le suivi des projets, Mme Gnanou, a tenu à saluer le rôle capital des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), pour la sécurisation du territoire.

Elle a enfin exhorté les participants à tirer pleinement profit des échanges pour renforcer la dynamique de transformation en cours dans la région.

« Ce cadre est un outil stratégique de dialogue inclusif », a-t-elle insisté.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo