Comoé/Barrage de Moussodougou : Une pirogue chavire et fait trois morts

Orodara, 28 juin 2025 (AIB)- Le chavirement d’une pirogue transportant quatre jeunes, originaires de Orodara et de Moussodougou, a occasionné trois morts et un survivant, a constaté l’AIB, samedi, sur les rives du barrage de Moussodougou, dans la province de la Comoé où a eu lieu le drame la veille.

Selon les témoignages, le drame s’est produit, dans la soirée du vendredi 27 juin 2025 à Moussodougou.

En effet, une pirogue transportant quatre jeunes hommes a chaviré, entraînant la mort de trois d’entre eux dont un est originaire de Orodara et deux de Moussodougou, selon une source locale. Le quatrième, de Orodara, a survécu.

Les recherches, commencées ce samedi matin et menées par les sapeurs-pompiers, les familles, les proches et les riverains ont permis de retrouver un corps qui a été inhumé dans l’après-midi du samedi. Les deux autres corps ont été retrouvés le dimanche matin.

Habituellement fréquentées pour des activités de pêche de détente, les rives du barrage de Moussodougou sont devenues, au moment où nous quittions les lieux, le théâtre d’un profond chagrin.

Agence d’information du Burkina

