Kénédougou/Balani Awards 2025 : Le comité d’organisation échange avec les hommes de médias

Orodara, le 10 nov. 2025 (AIB)- Le comité d’organisation de la troisième édition des Balani Awards, porté par l’association Lonni, a échangé, le samedi 8 novembre 2025 à Orodara, avec les femmes et hommes de médias, sur les préparatifs de cette manifestation culturelle prévue pour le 13 décembre prochain.

Placé sous la direction du commissaire général, Abdoul Rasak Traoré, ce point de presse tenu le samedi 8 novembre 2025 à Orodara, a permis de présenter les innovations et les objectifs de l’édition 2025.

Selon M. Traoré, cette troisième édition se veut celle de la reconnaissance, de l’unité et du rayonnement culturel.

« A travers cette célébration, nous rendons hommage à des créateurs qui, dans l’ombre des collines et des marchés, gardent vivante la flamme du patrimoine sonore de notre région », a-t-il indiqué, avant d’ajouter que les Balani Awards constituent un espace où se rencontrent héritage et modernité.

Le commissariat général, a annoncé plusieurs innovations pour cette édition. Le nombre de nominés passe de trois à cinq par catégorie.

« Un prix spécial dénommé “Prix Ibrahim Traoré” sera également institué pour récompenser les artistes qui ont produit des œuvres valorisant les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les efforts du gouvernement dans la reconquête du territoire », a-t-il ajouté.

Au niveau des récompenses, le comité prévoit la production d’œuvres pour les lauréats, une parcelle de 300 m² pour le Balani d’or 2025, une moto pour le prix du public, ainsi qu’une formation sur l’entrepreneuriat culturel et la gestion de carrière artistique au profit des acteurs culturels.

Des visites touristiques sont également prévues, pour promouvoir le tourisme interne.

Malgré certaines difficultés organisationnelles, le comité d’organisation s’est dit confiant quant à la réussite de cette édition qui ambitionne de promouvoir la culture locale et de renforcer la cohésion sociale à travers l’art et la musique.

