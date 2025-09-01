BURKINA-KENEDOUGOU-SANTE-DON-SANG

Kénédougou : 165 poches de sang collectées par les forces vives de N’dorola

Orodara, 1 sept. 2025 (AIB) – Les forces vives de la commune de N’dorola, en collaboration avec le district sanitaire et le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Guiriko, a organisé le samedi 9 et le samedi 30 août 2025, deux opérations de don de sang qui ont permis de collecter 165 poches.

Les deux opérations de don de sang, tenues le samedi 9 et le samedi 30 août 2025 des Forces vives de la commune de N’dorola, ont permis de collecter 165 poches pour sauver des vies.

Elles s’inscrivent en droite ligne de la campagne nationale de solidarité lancée par le Président du Faso, appelant les Burkinabè à donner leur sang pour sauver des vies, notamment celles des femmes enceintes, des enfants de moins de cinq ans et des forces combattantes engagées sur le front.

« Nous avons répondu à l’appel patriotique lancé par les plus hautes autorités de notre pays. Il s’agit d’un acte citoyen, mais surtout d’un geste de vie », a indiqué le représentant des forces vives de N’dorola, Dieudonné Ouedraogo.

La forte mobilisation des populations locales a permis de dépasser les objectifs fixés, témoignant de l’engagement communautaire face aux enjeux sanitaires et sécuritaires que traverse le Burkina Faso.

La responsable du centre médical de N’dorola, Dr Salimata Karambiri, a salué cette synergie d’action entre les citoyens, les autorités locales et les services techniques de santé.

Elle a également exhorté à la pérennisation de telles initiatives pour soutenir durablement le système national de transfusion sanguine.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo