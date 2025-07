Kaya: Un sexagénaire séropositif faisant des victimes chez des mineures aux arrêts

Kaya, (AIB)-Un sexagénaire soupçonné de faits de viols sur mineures, attentat à la pudeur et nuisance volontaire à la santé d’autrui par contamination au VIH, a été présenté vendredi à la presse par la police de Kaya.

Le commissariat central de police de Kaya, dans le cadre de ses missions régaliennes de protection des personnes et des biens, a mis un terme aux activités criminelles d’un individu dans la ville de Kaya.

L’information a été portée à la presse le 11 juillet 2025 lors d’une conférence de presse placée sous la présidence du commandant de Police Aboubacar Tietembou, directeur provinciale de la police nationale de Sandbondtenga.

Ce sont des faits de viols sur mineures, attentat à la pudeur, nuisance volontaire à la santé d’autrui par contamination au VIH et potentiellement, d’autres infractions connexes qui sont reprochés au sieur OL, séropositif de son état, pris en flagrant délit de viol sur une fille élève de 16 ans, le vendredi 4 juillet 2025 dans son bureau à Kaya.

Selon le Commissaire central, Pegdewendé Alassane Ouédraogo, c’est grâce à une dénonciation anonyme que l’enquête ouverte a abouti à l’arrestation du présumé.

L’interrogatoire selon le commissaire principal de police, a révélé que plusieurs personnes à majorité des mineures et quelques majeures et des femmes mariées ont eu des rapports sexuels non protégés avec OL alors qu’il avoué avoir connaissance de sa sérologie depuis 2009.

Comme mode opératoire, OL, âgé de 60 ans, proposerait des sommes d’argent allant de 10000f à 30000f et des smartphones pour celles qui n’en disposent pas, contre des actes sexuels non protégés alors qu’il a pleine conscience de son statut sérologie positif, sans en informer ses partenaires.

La plupart de ses victimes mineures sont attirées par le wifi qu’il dispose dans son bureau équipé de petit matelas. Agent animateur/sensibilisateur de son état, il dit s’adonner à cette pratique malveillante sur la gente féminine depuis 2021.

A croire le commissaire central, le mis en cause sera conduit devant le procureur du Faso près le Tribunal de grande Instance de Kaya pour les suites judiciaires.

« C’est le lieu pour nous de sensibiliser les populations, frange jeune en l’occurrence, sur toute la prudence à observer quant aux questions de sexualité notamment la nécessité de reconnaître préalablement la sérologie du partenaire, mais aussi l’importance d’avoir des rapports sexualité consentis et protégés parce qu’il ne faut pas détruire sa vie, sa jeunesse et sa santé pour des billets de banque ou quelques gadgets. » a précisé le commissaire principal Ouédraogo.

Réitérant ses remerciements à l’ensemble des citoyens qui œuvrent au quotidien aux côtés des forces de sécurité pour combattre la criminalité sous toutes ses formes, il a rappelé les numéros verts que sont les 17, 16 et 1010 pour d’éventuelles dénonciation de cas suspects.

Agence d’Information du Burkina