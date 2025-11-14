Kaya/Sécurité : « Papa Dopel », repris de justice, et ses acolytes dans les filets de la Police

Kaya, 14 novembre 2025 (AIB) – La Brigade de recherche et d’investigation du commissariat central de police de Kaya a mis fin aux vols à main armée et aux cambriolages perpétrés par un groupe de trois malfrats dans la ville. Les présumés ont été présentés à la presse ce vendredi 14 novembre 2025.

Spécialisés dans les vols à main armée et les cambriolages à Kaya, O.S., alias Papa Dopel, 24 ans, repris de justice, O.A., alias « Sénégalais », 21 ans, également repris de justice, et O.Y., 27 ans, commettaient leurs forfaits, selon le commissaire central de police de Kaya, soit individuellement, soit de manière coordonnée, au détriment d’honnêtes citoyens. Du repérage à la soustraction de biens et de numéraires, en passant par le guet, l’effraction, l’intrusion frauduleuse et parfois la mise sous contrainte des victimes à l’aide d’un pistolet revolver de calibre 7,65 mm, le palmarès du groupe est jugé « effroyable » par le commissaire principal de police, Pegdwendé Alassane Ouédraogo. « Nous avons enregistré plus d’une dizaine de victimes dont sept connues, parmi lesquelles un militaire et une personne du troisième âge », a-t-il précisé.

Concernant le butin, le commissaire principal de police relève des numéraires d’une valeur d’environ 2 millions de francs CFA, un tricycle, un vélomoteur, quatre postes téléviseurs, six bouteilles de gaz, un appareil de musique, une bascule, un matelas et des téléphones portables. Il a ajouté que la phase d’enquête étant bouclée, les suspects seront conduits devant le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Kaya pour les suites judiciaires.

Le commissaire principal de police, Pegdwendé Alassane Ouédraogo, a salué la franche collaboration des FDS, des VDP et des populations, qui a notamment permis de retrouver Papa Dopel, le cerveau du groupe, en fuite dans la province du Sanguié.

Il invite la population à la prudence et à une vigilance accrue, surtout à l’approche et pendant les fêtes de fin d’année. Les numéros verts 16, 17 et 1010 restent disponibles.

Agence d’Information du Burkina

OAI/ata