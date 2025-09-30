Kaya : l’Association Bayir Mêbo célèbre la cohésion sociale et la paix

Kaya, 26 septembre 2025 (AIB)- L’Association Bayir Mêbo (ABM) a organisé, le 24 septembre 2025, une journée communautaire intitulée « Buud Warba pour la paix à Kaya ».

L’événement s’est tenu sous la présidence de Madame Minoungou/Kima Solange, présidente de la Délégation spéciale communale de Kaya, avec le co-parrainage du Woumnog Nabila du canton de Sandbondtenga, de Hamed Ouédraogo, directeur provincial de la Communication, des Arts et du Tourisme de Sandbondtenga, ainsi que d’Abdoulaye Bamogo, directeur provincial de l’Action humanitaire de Sandbondtenga.

Le site des personnes déplacées internes (PDI) du Séminaire, situé au secteur 7 de Kaya, a accueilli la troisième édition de cette journée communautaire. Elle a permis de promouvoir et de transmettre des valeurs culturelles, tout en offrant à une dizaine de communautés hôtes et déplacées internes l’occasion de présenter leurs danses traditionnelles et leurs tenues vestimentaires à travers un défilé. Les participants ont également partagé des récits historiques et dégusté des mets traditionnels, créant ainsi un moment de ressourcement et de communion.

Selon Poussi Diandé, président de l’association initiatrice, cette activité vise à promouvoir la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. « Elle contribue également à la prévention et à la gestion des conflits », a-t-il précisé, tout en se réjouissant de l’engouement croissant au fil des éditions.

Les autorités présentes ont salué l’initiative. « Nous avons pu apprécier l’harmonie entre les différentes communautés. Nous remercions vivement l’Association Bayir Mébo pour son soutien en faveur de la paix », a déclaré Adama Simporé, premier vice-président de la Délégation spéciale communale.

Pour Hamed Ouédraogo, directeur provincial en charge de la culture de Sandbondtenga et porte-parole des coparrains, « organiser une telle cérémonie au sein d’un site PDI témoigne d’une solidarité et d’une cohésion sociale envers ces personnes en détresse ». Il a aussi souligné que cette activité s’inscrit parfaitement dans les politiques de l’État en matière de promotion culturelle.

Agence d’Information du Burkina

AIO/ata