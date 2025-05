Kaya/Incivisme dans la circulation :

157 usagers de la route curent les caniveaux

Kaya, 3 mai 2025 (AIB) – 157 personnes ont été interpellées le samedi 3 mai 2025 à Kaya par la Police nationale lors d’une mission de contrôle de la circulation. Ils ont été commis aux curage des caniveaux.

Pour leur indiscipline sur la voie publique, notamment le non-respect des feux tricolores, ces 157 usagers ont passé la journée à curer les caniveaux de la ville de Kaya et à ramasser des déchets.

En plus des travaux d’intérêt commun, les contrevenants devront s’acquitter d’une contravention avant de pouvoir récupérer leurs engins, une fois le service accompli.

Selon Larba Salambanga, directeur régional de la Police nationale du Centre-Nord, l’évolution des cas d’accidents de la circulation est préoccupante.

Le commissaire de police indique qu’au cours du premier trimestre de l’année 2025, ses services ont enregistré 190 cas d’accidents dans les principales villes de la région, à savoir Boulsa, Kaya et Kongoussi.

Ces accidents ont causé 248 blessés et 15 morts, dont 11 à Kaya, 2 à Kongoussi et 1 à Boulsa.

Dans un rapport publié récemment, le ministère en charge de la Sécurité a classé Kaya deuxième ville ayant enregistré le plus grand nombre d’accidents de la route, juste après Ouagadougou, pour la période de février 2025.

À en croire le directeur régional, ces opérations répressives, qui ont débuté à Kongoussi et à Kaya, toucheront également la cité de Namendé et seront régulièrement reconduites, conformément à la volonté du gouvernement de faire respecter l’ordre et la discipline.

Agence d’information du Burkina

Augustin Irwaya OUEDRAOGO