Kampti/Police nationale : Naba Paul HIEN distingué lors de la démobilisation définitive

Kampti, 24 octobre 2025 (AIB)-La démobilisation définitive de la Police nationale de Kampti, transférée à Gaoua, a été marquée par une note d’émotion et de reconnaissance. Deux agents et le commissaire ont été honorés pour leur dévouement, dont le Sergent-chef Naba Paul HIEN, salué pour son engagement exemplaire et son attachement constant à la communauté.

Arrivé au commissariat de Kampti le 15 septembre 2021, en provenance de Biéha (province de la Sissili), le Sergent-chef HIEN s’est distingué par son professionnalisme, sa rigueur et sa proximité avec les populations. Policier de terrain, il a su allier autorité et écoute dans un contexte sécuritaire exigeant.

Toujours soucieux du bien-être collectif, il s’est investi dans la réinsertion sociale des jeunes en difficulté, en initiant des ateliers de mécanique, de soudure et de menuiserie. Grâce à son encadrement, plus d’une cinquantaine d’enfants ont pu renouer avec l’école ou une activité professionnelle.

Parmi ses faits d’armes figure l’interpellation d’orpailleurs clandestins responsables de la dégradation de la RN12, au niveau de Yolonhira, dans la nuit du 12 juin 2025, une action saluée officiellement par la commune à travers une lettre de félicitations. Le commissaire de police et l’agent Ouattara ont également reçu des distinctions similaires.

« Naba Paul HIEN incarne le sens du devoir et la dignité du corps policier. Ses actions concrètes renforcent la confiance entre la police et les citoyens », a déclaré le commissaire de police.

Pour Massahiba Aimé SOULAMA, préfet et président de la délégation spéciale de Kampti,

« Cette distinction traduit la gratitude de toute la commune. Le Sergent-chef HIEN est de ceux qui rappellent que la discipline n’exclut pas l’humanité. »

Mohamadou NEBIE, habitant de Kampti, a tenu à rendre hommage à l’homme plutôt qu’à la fonction :

« Ce qui impressionne chez le Sergent-chef HIEN, ce n’est pas seulement sa rigueur, c’est sa constance. Il agit sans tapage, mais toujours avec impact. Dans un environnement souvent difficile, il a su faire aimer la police là où elle faisait parfois peur. »Modeste face aux hommages, le Sergent-chef HIEN a confié :

« Je considère cette reconnaissance comme un encouragement à servir encore mieux. La confiance des populations est notre plus belle récompense. »

La démobilisation de la Police nationale à Kampti s’achève ainsi sur une note de fierté et d’espérance, symbolisée par le parcours du Sergent-chef Naba Paul HIEN : un exemple vivant d’uniforme au service du peuple.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata