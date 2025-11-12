Kampti : Moumouni Kanté élu président du conseil d’école du lycée départemental

Kampti, 10 novembre 2025 (AIB)-Le lycée départemental de Kampti a mis en place, le samedi 8 novembre 2025, son conseil d’école à l’issue d’une assemblée générale qui a porté Moumouni Kanté à la tête de l’organe pour un mandat de trois ans.

En ouvrant les travaux, le proviseur du lycée, Ousmane Sanou, a salué la présence des participants, estimant que leur mobilisation « témoigne de l’importance accordée à la mise en place du conseil ». Il a ensuite procédé à la lecture du texte réglementaire afin d’éclairer l’assemblée sur les missions et les enjeux de cet instrument de gouvernance.

Sous la conduite du comité électoral présidé par le doyen de l’assemblée générale, Dienleré Nestor Sib, un bureau de treize membres a été constitué. Trois autres personnes ont également été désignées pour composer le bureau de contrôle.

Au nom de la nouvelle équipe, le président élu, Moumouni Kanté, a exprimé sa gratitude et réaffirmé son engagement à « travailler dans la concertation et la transparence pour améliorer les performances du lycée ».

Les participants ont salué l’issue de l’assemblée générale, qui marque une étape importante dans la gestion administrative et éducative de l’établissement.

Agence d’Information du Burkina

HN/ata