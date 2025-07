Kampti : Les couleurs nationales hissées à Gnonyora, la population se mobilise pour l’effort de paix

Kampti, 7 juillet 2025(AIB)-Dans une ambiance de ferveur patriotique, autorités, corps habillés et populations ont pris part ce lundi à la traditionnelle montée des couleurs nationales au poste de douane de Gnonyora, secteur n°1 de Kampti, commune située dans la région du Djôrô. Un geste fort : les habitants ont remis une contribution symbolique à l’effort de paix.

Ce lundi matin, le poste de douane de Gnonyora, secteur n°1 de la commune de Kampti, dans la région du Djôrô, a accueilli une cérémonie de montée des couleurs nationales. L’événement, empreint de solennité, a rassemblé autorités administratives, corps habillés et populations autour des valeurs d’unité nationale et d’engagement citoyen.

La cérémonie a été présidée par M. Massaïba Aimé Soulama, préfet et président de la délégation spéciale de Kampti. Dans son intervention, il a rappelé la portée symbolique de ce geste, en soulignant l’importance du patriotisme et de la solidarité dans un contexte sécuritaire toujours délicat. Il a salué la mobilisation des forces de défense et de sécurité, tout en exprimant sa reconnaissance aux populations locales pour leur accompagnement constant.

Le chef du poste douanier, empêché pour des raisons de service, était représenté par le lieutenant Seydou Ouattara. Ce dernier a transmis, au nom de sa hiérarchie, un message de remerciement à l’endroit de toutes les forces vives présentes et a souligné l’engagement des Douanes à poursuivre leur mission en étroite collaboration avec les autres acteurs de la sécurité et la population.

Fait marquant de cette cérémonie : les habitants de Gnonyora ont remis une contribution symbolique à l’effort de paix national, une initiative saluée par les autorités comme un exemple de patriotisme actif.

Ce moment de communion s’est achevé dans un esprit de fraternité et de responsabilité collective, illustrant la volonté partagée des populations de Kampti de contribuer à la stabilité et au développement du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina