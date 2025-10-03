Burkina – Poni – Kampti – Rentrée scolaire

Kampti : La police nationale auprès des écoles pour une rentrée scolaire sécurisée.

Kampti, 2 oct. 2025 (AIB) À l’occasion de la rentrée scolaire 2025-2026, une délégation du commissariat de police de Kampti, conduite par le Sergent Chef TRAORÉ Mohamed, représentant Monsieur Koudzouli SAWADOGO, commissaire de police, a effectué une visite dans plusieurs établissements de la commune, notamment les écoles Centre A et B ainsi que le lycée départemental le mercredi 1er Octobre 2025.

Cette initiative s’inscrit dans la suite des actions déjà menées l’année dernière par la police nationale, témoignant de sa volonté constante de rester proche de la population et d’accompagner les acteurs de l’éducation dans leur mission.

Saluant les efforts du corps enseignant, le sergent chef TRAORÉ

a souligné que la sécurité des enfants et des écoles demeure une priorité. Il a rassuré que la police nationale de Kampti restera toujours à l’écoute et disponible pour travailler main dans la main avec les éducateurs, les élèves et les parents.

Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude pour cette démarche de proximité, perçue comme un signe fort de solidarité et de responsabilité partagée en faveur d’une rentrée apaisée.

Agence d’Information du Burkina

HN/