Djôro-Kampti-Football :

Kampti : coup d’envoi réussi de la Coupe du 06 septembre

Kampti, 4 Septembre 2025(AIB)-La commune de Kampti a vibré ce dimanche 31 août 2025 au rythme du lancement officiel de la 12ᵉ édition de la Coupe du 06 septembre. Ce tournoi, qui réunit 22 équipes issues de plusieurs villages et communes voisines, a démarré dans une ambiance à la fois conviviale et sportive.

Placée sous le thème « Jeunesse engagée, rempart de l’espoir face à l’insécurité », cette compétition entend conjuguer passion du football et éveil citoyen.

Le match d’ouverture a opposé Supa Strikers à Nongtaba FC. Plus réalistes devant les buts, les Strikers se sont imposés par 2 à 0, donnant ainsi le ton d’une compétition qui s’annonce relevée. Dans la seconde affiche, l’Étoile du Nord a largement dominé Passena FC sur le score de 4 buts à 1.

À l’issue de ces rencontres inaugurales, le promoteur du tournoi, Evardo Yachine HIEN, n’a pas caché sa satisfaction :

« Je suis heureux du bon déroulement de cette ouverture. J’invite toutes les équipes à préserver cet esprit de fair-play durant toute la compétition », a-t-il lancé.

Il convient de rappeler que Shacoll Multi Services est le sponsor officiel de cette édition.

La population de Kampti est ainsi conviée, durant plusieurs semaines, à communier autour du ballon rond et à soutenir leurs équipes dans un esprit de fraternité et de cohésion. La finale est prévue le 06 septembre 2025 à Kampti sur le terrain des écoles centre A et B.

Agence d’information du Burkina

HN/ata