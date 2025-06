Kampti célèbre la Journée nationale de l’arbre sous le signe des plantes médicinales

Kampti, 21 juin 2025 – La commune de Kampti a vibré ce samedi au rythme de la Journée nationale de l’arbre (JNA), célébrée sous le thème : « Plantes médicinales : sources de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Cette commémoration a réuni autorités administratives, organisations de la société civile, populations rurales et scolaires autour d’un objectif commun : promouvoir la culture des plantes utiles et renforcer la résilience environnementale et sanitaire des communautés locales.

La cérémonie officielle s’est tenue à la sortie nord de Kampti, sur la route de Gaoua, plus précisément dans l’aire coutumière du secteur 4 (Bouti), site dédié à la reforestation, où plus de 150 plants ont été mis en terre, principalement des espèces locales à vertus médicinales. Parmi celles-ci figuraient le moringa, le neem, le manguier, le baobab, le tamarinier et la verveine, bien connus pour leurs propriétés curatives et leur adaptation au climat sahélien.

Présidant les activités, Monsieur Masahïba Aimé SOULAMA, préfet et président de la délégation spéciale de Kampti, a rappelé l’importance cruciale des plantes médicinales dans les systèmes de santé traditionnels et la nécessité de leur protection à travers des actions concrètes de reboisement.

> « Cette journée n’est pas qu’un geste symbolique. Elle est un appel à l’action, une responsabilité collective. Planter un arbre médicinal aujourd’hui, c’est soigner demain et protéger notre environnement », a-t-il souligné dans son allocution.

En marge des plantations, des séances de sensibilisation sur l’usage raisonné des plantes médicinales et la préservation des écosystèmes ont été organisées dans les établissements scolaires et les centres de santé.

Le Lieutenant Albert PALE, chef de service de l’environnement de Kampti, a informé que plus de 250 plants ont été remis aux autorités et à la population pour être plantés dans les services et dans des espaces dédiés à la plantation.

L’autre bonne nouvelle est que toutes les plantes mises en terre dans l’espace coutumier ont été protégées par des grilles de protection individuelles. Accompagné par des structures locales de jeunes et de femmes, le service forestier a mis en place un dispositif de suivi post-plantation afin d’assurer la survie des plants.

Bêbê KAMBIRÉ, responsable coutumier de Bouti, a exprimé sa fierté d’accueillir ces plantations dans l’espace coutumier, soulignant l’importance de leur protection. Fin connaisseur de la médecine traditionnelle, il a appelé toutes les personnes ayant reçu des plants à bien les entretenir, afin de transmettre leur histoire aux générations futures.

Cette édition 2025 de la JNA s’inscrit dans la dynamique nationale de reboisement face aux défis croissants de la dégradation des terres et du changement climatique. À Kampti, elle aura été marquée par un engagement fort des communautés et une volonté renouvelée de bâtir un avenir plus vert, plus sain et plus résilient.

