Kadiogo : Un Salon pour renforcer l’employabilité des jeunes

Ouagadougou, 2 déc. 2025 (AIB)-La Secrétaire générale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Colette Ouédraogo, a présidé vendredi à Ouagadougou, l’ouverture du Salon régional de l’emploi du Kadiogo, une initiative destinée à dynamiser l’employabilité des jeunes et à encourager l’entrepreneuriat.

Placée sous la présidence de la Secrétaire générale de la région du Kadiogo, Aïssata Angelina Traoré, représentant le gouverneur, la rencontre s’est tenue au Burkina Suudu Bawdè (BSB) autour du thème : « Accroître l’employabilité et le potentiel entrepreneurial des jeunes de la région du Kadiogo pour un développement endogène du Burkina Faso. »

Organisé par la Direction régionale de la Jeunesse et de l’Emploi du Kadiogo, le Salon vise à multiplier les opportunités professionnelles, à favoriser le partage d’expériences et à renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes. L’événement bénéficie du soutien du Fonds Faso Kuna Wili, du BSB et de l’ANPE, avec l’appui technique et financier de l’ONG TAMAT.

Le Directeur régional de la Jeunesse et de l’Emploi du Centre, Arnaud Bêbê Noufé, a réaffirmé la volonté de son institution de rester en première ligne pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Il a salué la mobilisation des partenaires, rappelant que l’investissement dans la jeunesse constitue un impératif national.

La Directrice Pays de l’ONG TAMAT, Fabiola Bedini, a exprimé la satisfaction de son organisation de soutenir un cadre structurant dédié à la jeunesse et a renouvelé l’engagement de TAMAT pour l’employabilité et l’inclusion.

Pour sa part, la Secrétaire générale de la région, Aïssata Angelina Traoré, a jugé l’initiative « prometteuse » pour les jeunes du Kadiogo. Elle a félicité les partenaires pour leur accompagnement et les a invités à poursuivre leurs efforts en faveur du développement durable.

Le Salon a également servi de plateforme pour lancer le projet TUUM BAOOBO, financé par l’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS). Porté par l’ONG TAMAT, ce projet vise à renforcer l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes vulnérables du Kadiogo et de Oubri, en collaboration avec plusieurs partenaires techniques et institutionnels.

Durant deux jours, les participants ont pris part à des communications, des sessions de sensibilisation et des échanges sur l’entrepreneuriat, l’insertion professionnelle, le travail décent et l’emploi productif.

Agence d’Information du Burkina.

HN/ata