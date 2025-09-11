Burkina-PDI-Autonomisation-Formation

Kadiogo/Toudouweogo: Former pour libérer, la JCI Ouaga Elite mise sur l’autonomisation des déplacés internes

Ouagadougou, 11 sept. 2025 (AIB)- La Jeune Chambre Internationale (JCI) Ouaga Elite, en partenariat avec le Lions Club Koubri Citrine (LCKC) et le Léo Club Ouagadougou Reflets (LCOR), a lancé du mardi 09 au jeudi 11 septembre 2025, à Toudouweogo, la première phase du projet « Espoir Durable », un projet de formation destiné à l’autonomisation des Personnes Déplacées Internes (PDI). La cérémonie de clôture s’est déroulée ce jeudi, à la maison des jeunes de toudouweogo, une initiative qui donne espoir au PDI.

Durant cette session inaugurale, c’est plus de 40 PDI, jeunes, femmes et personnes âgées qui ont pu bénéficier d’une formation pratique sur la fabrication de pagnes « kôkô Dunda », le savon« kabakourou » et celui liquide . Cette initiative ouvre des perspectives économiques aux bénéficiaires, leur permettant de générer des revenus, de renforcer leur autonomie et de subvenir aux besoins de leurs familles.

Selon le président exécutif de la JCI Ouaga Elite, Dr Kouala Loukman, ce projet prolonge une première initiative lancée en 2024 qui avait permis à plusieurs PDI de se former en cuniculture et en agriculture hors-sol.

« L’objectif principal est de permettre aux déplacés internes de mener des activités génératrices de revenus afin de ne pas dépendre uniquement de l’État », a-t-il expliqué, et a annoncé l’octroi prochain de kits de démarrage pour les participants.

La représentante des PDI, présidente de la cérémonie, madame Soré Adjiratou, a qualifié l’activité de très noble et salutaire qui contribue à l’autonomisation des femmes et des jeunes de l’arrondissement n°4, tout en encourageant les bénéficiaires à en faire un bon usage.

De son côté, l’une des participantes, Fatimata Abdouraman , a confié que ces formations pratiques de deux jours étaient une opportunité inespérée.

« Si la paix revient et qu’on rentre, on pourra utiliser ces savoir-faire pour payer la scolarité de nos enfants et subvenir à nos besoins. Le travail de main, ça ne finit jamais. » A-t-elle déclaré.

En plus des formations, les organisateurs ont offert des vivres composés de riz et des pates alimentaires aux participants, et ambitionnent de pérenniser l’initiative dans les prochaines années pour multiplier les opportunités de résilience et d’insertion des PDI.

