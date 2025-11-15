Kadiogo : Les 72 h du taximan pour renforcer le civisme, la sécurité routière et la conformité des documents de transports

Ouagadougou, 15 novembre 2025 (AIB) – Les 72 heures du taximan ont été lancées samedi à Ouagadougou, avec pour principaux objectifs de sensibiliser les conducteurs sur la réglementation des documents de transport, les visites techniques, les assurances, ainsi que sur le civisme, la sécurité routière et la lutte contre le terrorisme.

La cérémonie d’ouverture a rassemblé plus de 200 taximen de différents quartiers de la capitale, sous la présidence du représentant du ministre en charge de l’Administration territoriale, Jean Victorien Toé.

Selon le président de la Fédération nationale des syndicats des taximen et des acteurs du transport urbain du Burkina (FNST/ATU-B), Emmanuel Nacoulma, ces journées s’inscrivent dans une dynamique de renforcement des capacités professionnelles des conducteurs. « Le transport joue un rôle déterminant dans le développement économique et social de notre pays, en facilitant la mobilité des personnes et des biens », a-t-il rappelé.

Le premier responsable de la fédération a par ailleurs annoncé l’arrivée, en janvier 2026, de 2 000 taxis électriques de marque Itawa Motors pour moderniser le parc national de taxis.

Pour sa part, le conseiller technique Jean Victorien Toé a salué la pertinence du thème de l’édition 2025 : « Quelle résilience des acteurs du taxi face à la crise sécuritaire et économique que traverse notre pays ? » Un thème qui, selon lui, témoigne de l’engagement des acteurs du secteur à contribuer aux efforts de stabilisation nationale.

« Dans un contexte d’urbanisation rapide, vous êtes des acteurs essentiels du fonctionnement de nos villes. Votre rôle dans la fluidité urbaine, la sécurité et la cohésion sociale est majeur », a-t-il souligné.

Au cours des échanges, la fédération a émis plusieurs recommandations, notamment l’aménagement d’espaces de stationnement pour les taxis à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, ainsi que l’application stricte du décret interdisant aux tricycles de transporter des personnes et réglementant leur circulation de 5h à 19h.

La FNST/ATU-B a réitéré sa mission de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres et de contribuer à une meilleure organisation du transport urbain au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

HEY/ata