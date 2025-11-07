Kadiogo : le président de la délégation spéciale de Saaba lance les travaux de bitumage des abords du marché central

Ouagadougou, 7 nov. 2025 (AIB)-Le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Saaba, Adolphe Athanase Thiombiano, a procédé, ce vendredi, au lancement officiel des travaux de bitumage et de drainage des abords du marché central de Saaba, pour un coût global estimé à 133 millions de F CFA, entièrement financé par le budget communal.

Les travaux portent sur un linéaire de 450 mètres pour une largeur de 8 mètres. Ils visent à réduire les accidents de la circulation, à améliorer l’assainissement du cadre de vie autour du marché, à faciliter l’écoulement des eaux pluviales et à optimiser la gestion des déchets.

Le PDS, Adolphe Athanase Thiombiano, a exprimé sa satisfaction de voir le projet démarrer officiellement.

« L’œuvre est utile pour nous. Elle traduit l’engagement citoyen et le patriotisme des populations de Saaba », a-t-il déclaré.

Le représentant de l’entreprise Paco BTP, Jacob Rouamba, a indiqué que le délai d’exécution est fixé à 75 jours.

« Tout est fin prêt pour le démarrage effectif. Nous nous engageons à livrer l’infrastructure d’ici au 31 décembre 2025 », a-t-il assuré.

Les travaux prévoient également la réalisation d’accotements et de bordures en béton.

Le président de la délégation spéciale a exhorté l’entreprise à respecter les délais et les normes de qualité, tout en invitant la population à poursuivre dans la dynamique de civisme et de patriotisme pour le développement de la commune.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata