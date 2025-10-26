BURKINA-DOUANES-VISITE-OUAGA-ROUTE

Kadiogo : le Directeur général des douanes en visite inopinée dans les locaux de Ouaga Route (0uaga inter)

Ouagadougou, 26 oct. 2025 (AIB)- Le Directeur général des douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando a effectué ce dimanche, une visite inopinée dans les locaux de Ouaga Route (Ouaga Inter), pour constater de visu l’ouverture effective des bureaux conformément à la mesure qui indique que les bureaux des douanes resteront ouverts 7 jours sur 7.

Selon le directeur général des douanes, Yves Kafando, depuis l’application du règlement 14, un constat a été fait selon lequel un afflux massif de camions étaient stationnés le long de la voie au niveau de Ouaga Inter et une autre file occupait le long de la voie de contournement. Pour donner suite à cette situation, des mesures ont été prises pour permettre à ce que dès le dernier trimestre de l’année 2025, les bureaux des douanes au niveau de Ouaga route soient ouverts 7 jours sur 7.

« Aujourd’hui, c’est le dimanche 26 octobre 2025, nous sommes venus constater l’ouverture effective des bureaux et remarquer qu’effectivement au niveau du bureau de Ouaga route, il y a de l’affluence. C’est chose faite, le bureau est ouvert », s’est-il réjoui.

Pour lui, cette mesure de travailler 7 jours sur 7, est de se mettre de façon permanente au service des usagers afin que cette situation ne pose pas de préjudices aux importateurs.

L’Inspecteur divisionnaire Yves Kafando invite les usagers à s’inscrire dans la dynamique qui est engagée pour que toutes les procédures douanières puissent être diligentées dans les brefs délais.

M. Kafando a saisi de l’occasion pour faire la ronde des différents services afin de féliciter et encourager ses collaborateurs pour le sacrifice qu’ils consentent tous les jours pour que les objectifs soient atteints.

« Ils ont fait un travail formidable. Pour ce mois particulièrement, ils ont franchi la barre de 100% en termes de mobilisation des recettes qui était assignée comme objectif pour le bureau. Cela est très bien appréciable », a-t-il indiqué.

Le directeur général a par ailleurs invité ses collaborateurs à garder ce cap, cette dynamique, afin d’accompagner les autres bureaux pour une mobilisation optimale des recettes.

Le chef de bureau de Ouaga Route (Ouaga Inter), Ghislain Sanon, quant à lui, s’est réjoui de la visite du DG qui, non seulement reconnait les efforts du travail bien fait, mais aussi galvanise les collaborateurs à faire davantage, à persévérer pour l’atteinte des objectifs fixés.

Agence d’information du Burkina

