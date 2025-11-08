Kadiogo : Le club des motards West Coast Adventure lance la première édition du Tour du Faso pour la paix et la fraternité

Ouagadougou, 8 novembre 2025 (AIB)-Le club des motards West Coast Adventure a procédé, samedi, au lancement de la première édition du Tour du Faso des motards, une initiative placée sous le signe de la paix, de la fraternité et de la résilience. Environ 300 participants venus de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Togo, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Mali et du Burkina Faso prennent part à cette aventure de plus de 2 000 kilomètres.

Le circuit relie Ouagadougou à Tenkodogo, en passant par Pô, Gaoua, Bobo-Dioulasso, Dédougou et Koudougou, avant un retour prévu à Ouagadougou le 15 novembre prochain.

Selon le président du club, Adama Ouédraogo, cette activité vise à montrer au monde que le Burkina Faso, malgré les défis sécuritaires, demeure « une terre vivante, digne et pleine de promesses ».

« Nous, motards du Faso, voulons accompagner les plus hautes autorités dans la marche triomphale pour la reconquête du territoire national et la promotion de la fraternité entre Burkinabè, à travers le symbole fort des motos de grosse cylindrée », a-t-il déclaré.

Pour le chargé de communication du club, Moussa Sawadogo, le Tour du Faso des motards se veut également un symbole de la résilience du peuple burkinabè face à l’adversité.

Le Directeur général de Faso Tourisme, Sulaïman Kagone, a salué l’initiative, estimant qu’elle s’inscrit dans la vision du gouvernement de promouvoir un Burkina Faso « debout, fort, attractif et ouvert ».

« Cet événement dépasse le cadre du loisir : c’est une aventure citoyenne et pédagogique qui allie cohésion sociale, civisme et promotion du tourisme national à travers la découverte de nos régions », a-t-il confié.

À travers ce Tour du Faso, le club West Coast Adventure entend renforcer l’intégration sous-régionale et promouvoir l’image d’un Burkina Faso solidaire et résilient.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata