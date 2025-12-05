Kadiogo : La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie offre 100 tonnes de ciment à l’initiative «Faso Mêbo»

Ouagadougou, 4 décembre 2025 (AIB)-La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie du Burkina (FOPATH-B) a offert, jeudi, 100 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », lancée par le capitaine Ibrahim Traoré. À travers ce geste, la faîtière entend soutenir les actions gouvernementales et réaffirmer son engagement citoyen pour le développement du pays.

Le président de la FOPATH-B, Pierre Célestin Mamoudou Zoungrana, a indiqué que ce don est le fruit de la contribution de l’ensemble des acteurs du secteur du tourisme et de l’hôtellerie.

« C’est notre manière de participer à l’effort de construction nationale. La contribution de chacun à Faso Mêbo est visible, et nous ne pouvons pas rester en marge », a-t-il déclaré.

M. Zoungrana a également invité les Burkinabè à se rendre sur le site de Faso Mêbo pour constater l’ampleur des travaux et l’engagement collectif autour de l’initiative.

Le président de l’Association nationale des agences de voyage du Burkina (ANAVB), Issa Drabo, a, pour sa part, salué une opération porteuse de développement durable.

« Faso Mêbo est une initiative très louable. Nous avons besoin d’infrastructures routières solides et de véritables aménagements pour accompagner le développement du pays », a-t-il confié.

La directrice générale du Tourisme, Monique Ouédraogo/Ilboudo, a indiqué que cette initiative du Chef de l’État est en parfaite cohérence avec les orientations du secteur touristique, en particulier celles visant à renforcer l’attractivité de la destination Burkina Faso.

« La présence des acteurs du tourisme au premier plan traduit une participation citoyenne, mais aussi un devoir auquel ils s’acquittent en apportant leur contribution », a-t-elle expliqué.

La FOPATH-B regroupe les professionnels du secteur du tourisme et de l’hôtellerie, avec pour mission de représenter, fédérer et défendre les intérêts de ses membres, tout en œuvrant à la promotion du tourisme local et international.

Agence d’Information du Burkina

