Kadiogo : La 6e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA) referme ses portes

Ouagadougou, 8 novembre 2025 (AIB)-La 6e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d’Afrique (SEERA) a pris fin ce samedi, sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représenté par le ministre en charge de l’Énergie Yacouba Gouba Zabré.

Placée sous le thème « Nexus agriculture-énergie-eau : défis et opportunités », cette édition a été marquée par des sessions de communication, des tables rondes, des panels, des rencontres B2B ainsi que des expositions.

Pendant deux jours, les participants venus d’horizons divers ont échangé sur les enjeux du développement durable en lien avec les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de l’eau.

Le ministre en charge de l’Énergie Yacouba Gouba Zabré, représentant le chef du gouvernement, a salué la mobilisation et la qualité des échanges, tout en remerciant le comité d’organisation et l’ensemble des participants.

« Durant ces deux jours intenses, vous avez démontré que la SEERA est bien plus qu’un simple cadre d’échange : c’est une force motrice pour impulser la transformation de notre continent vers une Afrique résiliente, solidaire et souveraine », a-t-il déclaré.

Les travaux ont mis en exergue la nécessité d’une meilleure intégration entre les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de l’eau pour un développement durable et inclusif.

Ils ont notamment recommandé la promotion de la coopération entre les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) à travers des projets énergétiques et agricoles transfrontaliers, le renforcement des capacités des acteurs dans le domaine technologique, notamment en intelligence artificielle, ainsi que la création d’un cadre de concertation interministériel regroupant les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de l’eau.

La SEERA 2025 a réuni des acteurs publics et privés, ainsi que des chercheurs africains, autour d’une ambition commune : bâtir une Afrique énergétiquement autonome et écologiquement durable.

Agence d’Information du Burkina

HEY/ata