Kadiogo/Culture : Le CNAMC a clos ses vacances artistiques, édition 2025, avec 261 participants formés

Ouagadougou, 30 août 2025 (AIB) – Le Conservatoire nationale des Arts et Métiers de la Culture (CNAMC) a organisé ce samedi, une cérémonie de clôture de la 25e édition, à l’ex INAFAC a Gounghin avec 261 participants formés qui étaient répartis dans quatre principales disciplines que sont la musique, la danse, les arts plastiques et l’artisanat d’art.

Les vacances artistiques sont des activités organisées par le CNAMC pendant les vacances pour permettre aux enfants d’apprendre à se former dans O4 disciplines que sont la musique, la danse, les arts plastiques et l’artisanat d’art. C’est un excellent cadre d’apprentissage et de divertissement à travers les arts.

« Voilà 25 ans maintenant que le département en charge de la culture organise les Vacances artistiques. Cette activité qui a déjà inscrit ses lettres d’or dans le paysage culturel de notre pays et constitue une opportunité d’apprentissage et d’expression pendant les vacances scolaires », a déclaré le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, représenté par Mme le Conseiller technique, Adama Segda 1re Jumelle.

Il a invité les parents à considérer les formations artistiques et d’encourager leurs enfants à y participer massivement.

Une des participants à ces formations, Somé Marie-Pierre Adriana, a dit être venue pour la discipline en arts plastiques et cela lui a permis d’améliorer ses capacités en aquarelle et en technique de dessin, disciplines qu’elle adorait depuis toute petite.

Ces formations sont devenues une réalité grâce à la vision du gouvernement burkinabé qui, à travers un décret adopté le 22 juillet 2025, a consacré la création d’emplois de maîtres, de professeurs et d’inspecteurs en activités artistiques et culturelles dans le répertoire interministériel des métiers de l’État pour accompagner les activités pédagogiques au sein du Conservatoire.

Agence de l’Information du Burkina

