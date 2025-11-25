Kadiogo : 95 retraités des Forces de défense et de sécurité entament une formation de reconversion dans l’agriculture et l’élevage

Ouagadougou, 24 novembre 2025 (AIB)-Le secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, l’intendant-colonel major Yamba Léonard Ouoba, a officiellement lancé lundi à Ouagadougou, les activités de la formation de reconversion de 95 personnels des forces de défense et de sécurité (FDS) dans les métiers de l’agriculture et de l’élevage, afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie après la retraite.

Composée de 90 militaires et de 5 policiers, cette formation s’étend sur trois semaines et se déroulera dans deux villes du pays. À Ouagadougou, les travaux ont débuté ce 24 novembre 2025, tandis qu’à Bobo-Dioulasso, le démarrage est prévu pour le 1er décembre prochain.

Selon l’intendant-colonel major Ouoba, cette initiative vise à favoriser la réinsertion socio-professionnelle des bénéficiaires et traduit la volonté du commandement militaire de garantir un niveau de vie décent aux retraités en leur offrant des compétences leur permettant de s’insérer dans la vie productive en milieu civil.

« Chers participants, je vous encourage à suivre cette formation avec engagement. Voyez en elle une opportunité, un nouveau départ, une autre façon de continuer à servir votre pays », a-t-il exhorté.

Le parrain de l’activité, Sibiri Oumar Compaoré, a souligné que la réinsertion sociale repose sur une reconversion réussie, une étape essentielle nécessitant l’acquisition de compétences adaptées.

« J’espère que ces journées seront l’occasion, au-delà des ateliers prévus, de nombreux échanges formels et informels afin que chaque expérience puisse être profitable à tous », a-t-il déclaré.

Pour le formateur, Ibrahim Sory, la reconversion représente une transition noble permettant de passer du maniement des armes aux outils de la terre.

« Aujourd’hui marque un tournant majeur, non seulement pour les bénéficiaires, mais aussi pour l’effort collectif en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de la relance économique », a-t-il indiqué.

Le directeur central des ressources humaines et de la mobilisation, le lieutenant-colonel Jérôme Zoukabapan, a salué l’initiative, rappelant l’importance de préparer sereinement la retraite.

Durant cette formation, les participants seront outillés sur plusieurs modules, notamment les techniques modernes de production agricole, les bonnes pratiques d’élevage, la gestion des exploitations et la maîtrise de la fertilité des sols.

Agence d’Information du Burkina

