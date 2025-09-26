Justice pour les crimes de l’esclavage et de la colonisation : le Burkina appelle à un engagement panafricain

New York, 25 septembre 2025 (AIB)–Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a appelé jeudi à un engagement panafricain fort sur la question des réparations liées aux crimes de l’esclavage et de la colonisation, lors d’une rencontre internationale sur la mémoire africaine organisée à New York par le Sénégal.

« L’histoire de nos aïeux enrôlés de force dans les guerres coloniales, les résistances de grandes figures africaines et l’impact destructeur de l’économie coloniale sur nos territoires en sont des témoignages vivants », a affirmé le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

De son avis, la mémoire et la réparation sont des impératifs de justice.

Au nom de la Confédération AES (Burkina, Mali, Niger), il a proposé la création de musées de la résistance, l’intégration de l’histoire de l’esclavage et du colonialisme dans les programmes scolaires, ainsi que la mise en place de fonds d’investissement de la diaspora et de programmes de retour de compétences.

« En nous unissant sur ces questions, nous ne demandons pas seulement la reconnaissance de notre passé, mais nous posons les fondations d’un avenir plus juste, plus prospère et souverain pour les peuples africains et leurs descendants », a insisté Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le Président du Ghana, John Dramani Mahama, a, pour sa part, rappelé que « l’esclavage est le plus grave crime contre l’humanité », car des millions d’Africains ont été arrachés à leurs familles pour développer d’autres nations.

« L’Afrique a souffert de l’esclavage et de la colonisation. Beaucoup de richesses ont été volées à notre continent pour construire les pays riches. La réparation est donc juste. Africains, unissons-nous pour que le monde nous présente ses excuses pour l’esclavage », a-t-il lancé.

Son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, initiateur de la rencontre, a pour sa part souligné que « la réparation n’est pas seulement une exigence morale, mais une responsabilité politique et historique ». Selon lui, il s’agit de « bâtir une Afrique réconciliée avec sa mémoire, capable de transformer la souffrance héritée de l’histoire en une force collective de développement et de dignité ».

La rencontre s’est tenue au African Burial Ground National Monument à Manhattan, un site historique où reposent plus de 400 Africains, libres ou réduits en esclavage au XVIIe et XVIIIe siècles. Elle s’inscrit dans la dynamique de l’Union africaine qui a déclaré 2025 « année de la justice et des réparations ».

Agence d’Information du Burkina

ANA/ata