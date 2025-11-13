Justice : « Aucune faveur ne sera accordée à personne », affirme le KORAG

Ouagadougou, 12 nov. 2025 (AIB)-Le KORAG a réaffirmé sa détermination à intensifier la lutte contre la corruption, conformément à la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Au nom du principe d’équité des droits, aucune faveur ne sera accordée à personne », a déclaré le Capitaine Azaria Sorgho, porte-parole du KORAG.

« Nous accentuerons la lutte contre la corruption et l’impunité des acteurs judiciaires en exigeant le respect strict des règles d’éthique et de déontologie », a-t-il insisté.

L’affaire de corruption mettant en cause des douaniers et des acteurs judiciaires, révélée par le KORAG, remonte à 2021.

Une enquête commanditée par l’ASCE/LC avait alors permis de découvrir d’importantes sommes d’argent détenues par les mis en cause, précise le communiqué 3 du KORAG lu mercredi soir sur la RTB.

Cependant, au lieu de corriger la situation, des acteurs judiciaires intervenus en seconde instance ont confirmé un non-lieu prononcé en première instance. Pire encore, selon le KORAG, ces mêmes acteurs, en connivence avec les mis en cause, ont violé le secret de l’instruction en divulguant l’identité des dénonciateurs.

« À l’issue de cette mascarade judiciaire, les mis en cause ont obtenu auprès des juges ayant connu du dossier, l’identité des dénonciateurs ainsi que des pièces de la procédure — des éléments normalement protégés pour garantir l’anonymat et la sécurité de tout lanceur d’alerte. Non contents d’avoir violé un principe sacré du droit, à savoir la protection de l’identité du dénonciateur, l’un des douaniers mis en cause s’est même offert le luxe d’assigner ce dernier devant un juge qu’il a corrompu, entraînant une condamnation sévère du citoyen qui avait voulu contribuer à la manifestation de la vérité », regrette le KORAG.

Le Capitaine Sorgho dénonce également une campagne de désinformation mise en œuvre pour discréditer les actions du KORAG.

Il met en garde tous ceux qui se rendront coupables de faits de corruption et tenteront d’instrumentaliser les acteurs de la justice ».

Le KORAG a enfin réaffirmé sa volonté d’intensifier la lutte contre la corruption, un fléau qui mine la société burkinabè, et a invité les citoyens « à rester vigilants et à faire échec à toute tentative de manipulation visant à affaiblir cette lutte acharnée contre la corruption et les mauvaises pratiques ».

Agence d’Information du Burkina

