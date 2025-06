Burkina-Journée-Arbre-Commémoration-Plantations

Journée nationale de l’arbre : le ministre Gilbert Ouédraogo lance le reboisement du bosquet de l’artiste à Balkuy

Ouagadougou, 21 juin 2025 (AIB) — Le ministre en charge de la Communication et de la Culture, Pingdwindé Gilbert Ouédraogo, a procédé samedi au lancement de la plantation de 800 arbres dans le bosquet dédié à l’artiste burkinabè, situé sur une superficie de trois hectares.

Dès 8 heures, le monde de la culture, des arts et du tourisme s’est mobilisé autour de son ministre, Pingdwindé Gilbert Ouédraogo, pour mettre en terre 800 arbres sur un site spécialement dédié, au quartier Balkuy, à Ouagadougou.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative « L’Heure patriotique pour reverdir le Faso », lancée par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

« Nous avons planté des arbres fruitiers, des plantes médicinales, mais aussi des essences pouvant être utilisées pour confectionner des instruments de musique tels que le balafon et la guitare », a affirmé le ministre Gilbert Ouédraogo.

« Pour être en phase avec la Révolution progressiste populaire prônée par le chef de l’Etat, nous allons veillerons à ce que les plants mis en terre ne soient pas juste destinés aux caméras et aux appareils photo, mais qu’ils grandissent et contribuent à reverdir notre pays », a-t-il ajouté.

Il a promis que de petits groupes du ministère passeront régulièrement pour s’assurer que les plants poussent et évoluent correctement. À terme, un mur de clôture et un forage seront réalisés pour protéger le site et garantir l’approvisionnement en eau pour l’arrosage.

La séance de reboisement a connu, entre autres, la présence d’artistes, de journalistes, de communicateurs, de responsables de médias publics et privés, de promoteurs de festivals, de réalisateurs, d’hôteliers, de restaurateurs et de partenaires sociaux.

« Je suis venue répondre à l’appel du chef de l’État à planter des arbres partout au Burkina afin de reverdir le pays pour un climat agréable », a affirmé la directrice générale de l’Agence d’information du Burkina, Séraphine Somé/Millogo.

Pour le coordonnateur du Service d’information du Burkina, Jérémie Sié Coulibaly, sa participation à cette activité se justifie par le fait qu’il n’y a pas d’autre moyen plus efficace d’éliminer le carbone que de planter des arbres.

Le président confédéral de la culture, Télesphore Bationo, a pour sa part salué la mobilisation des artistes à cette journée, avant de les inviter à soutenir l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

