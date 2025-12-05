Journée de l’Aviation civile : Le ministre d’État Émile Zerbo appelle à une coopération renforcée pour une aviation inclusive

Ouagadougou, 7 déc. 2025 (AIB)-À l’occasion de la Journée de l’Aviation civile internationale célébrée le 7 décembre, le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Émile Zerbo, a appelé à une solidarité accrue entre les États et à un engagement collectif pour un développement équitable du transport aérien mondial.

MESSAGE DE MONSIEUR LE MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA MOBILITÉ À L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Mesdames et Messieurs ;

Chers Compatriotes ;

Chaque 7 décembre, la communauté aéronautique mondiale célèbre la Journée de l’Aviation civile internationale, instituée par l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI), institution spécialisée des Nations Unies.

Cette journée universelle constitue un cadre de sensibilisation, de réflexion et de mobilisation autour des enjeux essentiels du transport aérien : sécurité, sûreté, durabilité, accessibilité et coopération internationale.

Le thème retenu pour l’édition 2025, « Travailler ensemble pour qu’aucun pays ne soit laissé de côté », revêt une résonance particulière dans le contexte actuel.

Il rappelle l’impérieuse nécessité d’une solidarité active entre les Etats du Nord et ceux du Sud afin de garantir un développement ordonné, équitable et véritablement inclusif du transport aérien mondial. Ce thème interpelle les gouvernements, les institutions régionales et internationales, les opérateurs et les partenaires techniques sur leur responsabilité commune à réduire les écarts de conformité aux normes et pratiques recommandées par l’OACI.

Cette célébration intervient dans la dynamique de la 42ᵉ session de l’Assemblée de l’OACI, lors de laquelle la délégation burkinabè que j’ai eu l’honneur de conduire a porté haut la voix du Burkina Faso. Mandaté par Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, j’ai réaffirmé l’engagement de notre pays en faveur d’une aviation civile plus sûre, plus durable et plus inclusive.

J’ai également souligné le rôle stratégique du transport aérien pour notre développement national, notre désenclavement et notre intégration régionale.

Conscient des défis persistants, notamment la faible part modale, les contraintes budgétaires, les vulnérabilités structurelles, j’ai lancé un appel à un renforcement de la coopération internationale autour de trois priorités majeures :

– le développement des compétences et la formation spécialisée ;

– le renforcement des capacités techniques et réglementaires ;

– l’accès aux carburants d’aviation durables et aux technologies adaptées aux réalités locales.

L’OACI, en tant que catalyseur de cette dynamique, doit poursuivre et intensifier ses efforts pour renforcer les synergies entre Etats, réduire les inégalités et garantir la participation équitable de tous au développement du transport aérien mondial. Nous saluons les avancées enregistrées, notamment grâce à la coopération technique régionale : l’aéroport international de Ouagadougou a été certifié deux fois consécutivement avec l’appui de l’UEMOA, et le processus de certification de l’aéroport international de Bobo-Dioulasso est en phase de finalisation.

Chers compatriotes ;

Dans cet élan de solidarité agissante, la Confédération des Etats du Sahel (AES), ambitionne de bâtir un espace aérien intégré. Des initiatives conjointes sont déjà en cours dans les domaines de la recherche et du sauvetage, de la formation mutualisée et de l’harmonisation des normes de sûreté. Le projet phare reste la création, à Ouagadougou, d’un centre de formation aéronautique de référence, destiné à renforcer les compétences des professionnels du secteur au service de l’AES et de toute la sous-région.

En cette journée internationale, j’en appelle à l’engagement renouvelé des institutions publiques, des organisations régionales et internationales, ainsi que de l’ensemble des acteurs et partenaires, afin de faire rayonner une aviation civile plus sûre, plus sécurisée et plus ordonnée dans le monde.

Vive la Journée Internationale de l’Aviation civile ;

Vive l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) ;

Vive le Burkina Faso ;

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !

Emile ZERBO

Magistrat

Officier de l’Ordre de l’Étalon