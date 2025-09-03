Chine-Victoire-Journée-Commémoration

Journée de la Victoire : « La sécurité commune ne peut être garantie et préservée que lorsque les nations du monde entier se traitent sur un pied d’égalité » président Xi Jinping

Ouaga 3 sept. (AIB) – La Chine a célébré ce mercredi à Beijing, le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste. A l’occasion le président Xi Jinping a affirmé que « la sécurité commune ne peut être garantie et préservée que lorsque les nations du monde entier se traitent sur un pied d’égalité ».

« La sécurité commune ne peut être garantie et préservée, la cause profonde de la guerre ne peut être éliminée et la répétition des tragédies historiques ne peut être empêchée que lorsque les nations du monde entier se traitent sur un pied d’égalité, vivent en harmonie et se soutiennent mutuellement », a souligné ce mercredi à Beijing, le président chinois Xi Jinping.

Le dirigeant chinois s’exprimait lors d’un grand rassemblement commémoratif du 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste.

M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale a salué le renouveau national « inéluctable » de la nation chinoise et précisé que la guerre de résistance, ardue et grandiose, marque la première victoire totale de la Chine contre l’agression étrangère dans l’histoire moderne.

Notant que la victoire a été remportée grâce à un front uni national contre l’agression prôné par le PCC, M. Xi a souligné que le peuple chinois a apporté une contribution majeure au salut de la civilisation humaine et à la défense de la paix mondiale en consentant d’immenses sacrifices dans la guerre, qui représente une partie significative de la Guerre mondiale antifasciste.

L’humanité est à nouveau confrontée à un choix entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, et entre des résultats gagnant-gagnant et des jeux à somme nulle, a indiqué M. Xi.

Le peuple chinois se tiendra fermement du bon côté de l’histoire et du côté du progrès humain. Il adhérera à la voie du développement pacifique et s’associera au reste du monde pour construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, a-t-il affirmé.

M. Xi a appelé les Chinois de toutes les ethnies à rester unis et à travailler dur sous la direction forte du PCC, afin de construire un pays fort et de faire progresser le renouveau national sur tous les fronts grâce à la modernisation chinoise.

Il a demandé à l’Armée populaire de libération (APL) d’apporter un soutien stratégique au renouveau national et de contribuer davantage à la paix et au développement dans le monde.

Il a exhorté l’APL à se constituer en forces de classe mondiale et à sauvegarder résolument la souveraineté nationale, l’unité nationale et l’intégrité territoriale.

Agence d’information du Burkina en collaboration avec Xinhua