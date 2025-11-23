Burkina-Jeunesse-Conférence-Bobo

Jeunesse et souveraineté : M. Bazié appelle à une transformation des mentalités

Bobo-Dioulasso, 22 nov. 2025 (AIB) –Le président de la commission de la Confédération nationale des États du Sahel (AES), Bassolma Bazié a encouragé samedi les jeunes à « décoloniser le mental » pour bâtir une communauté plus souveraine et consciente de ses propres réalités.

Les menaces les plus profondes ne proviennent pas seulement de ce que l’on consomme physiquement, mais de ce que l’on absorbe intellectuellement, a indiqué le président de la commission nationale de l’AES, Bassolma Bazié.

« Ce qui empoisonne, c’est aussi ce qu’on écoute et ce qu’on lit », a-t-il averti.

M.Bazié s’exprimait vendredi 22 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso lors d’une conférence.

Le conférencier a insisté sur la nécessité de revoir les contenus scolaires afin de libérer les esprits des séquelles de la domination coloniale. Rappelant les conséquences de l’esclavage et des indépendances qualifiées de « formelles », il a souligné l’importance de « décoloniser le mental » pour consolider une société souveraine et lucide.

Dans sa communication, M. Bazié a invité la les jeunes à s’engager et à développer une culture solide afin de bâtir « une jeunesse de qualité ».

Abordant la gouvernance, M. Bazié a appelé à l’exemplarité dans l’administration publique. Selon lui, toute mission confiée par le chef de l’État doit être exécutée avec rigueur et loyauté.

Il a par ailleurs dénoncé la recherche d’intérêts personnels, qu’il considère contraire à la dynamique de rectitude et de patriotisme prônée par les autorités en place.

Agence d’information du Burkina

AB/yos