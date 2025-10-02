Burkina/Yaadga-Journées-Patriotisme

JEPPC : La 2ème phase officiellement lancée

Ouahigouya, 2 oct. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région de Yaadga Thomas Yampa a officiellement lancé les activités de la 2ème phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), a constaté l’AIB.

Eveiller la conscience patriotique et susciter l’engagement citoyen en faveur de la promotion des valeurs de civisme, de courage, de solidarité de respect de la chose publique, de refus de la corruption sont entre autres l’objectif visé par l’organisation des JEPPC.

C’est par une cérémonie au sein du gouvernorat de Yaadga marquée par la montée du drapeau que cette deuxième phase des journées patriotiques a officiellement démarré. Les corps constitués ont attentivement écouté l’intégralité du message du chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim Traoré lu par le Gouverneur de la Région Thomas Yampa.

L’autorité régionale a invité par la suite l’ensemble des agents publics, les populations au respect du bien public, au civisme, à l’ordre et à la discipline.

Un programme de plusieurs activités de différentes structures et départements ministériels régionaux sera mis en œuvre. Dans la cité de Naaba Kango et dans les autres chefs-lieux de provinces de la région, du 02 au 16 octobre 2025 les populations ont été invitées à s’investir entre autres dans des activités de sensibilisation, de travaux d’intérêt communautaire, des conférences publiques, des projections de films etc.

