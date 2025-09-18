BURKINA-BOULKIEMDE-SECTEUR-EXTRACTIF-TRANSPARENCE-SENSIBILISATION

ITIE : Atelier de sensibilisation sur la transparence dans le secteur extractif à Koudougou

Koudougou, 18 sept. 2025 (AIB) – Koudougou a accueilli, jeudi, un atelier de sensibilisation sur la transparence dans le secteur extractif, initié par le Secrétariat permanent de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), a constaté l’AIB.

L’activité a porté sur l’évaluation de la contribution des acteurs à la bonne gouvernance dans le secteur. Le président de la délégation spéciale communale de Koudougou, Amédé Paré, a salué la tenue de cette campagne dans sa commune et a rappelé les avantages de la transparence dans le secteur minier. Selon lui, elle favorise la lutte contre la corruption, renforce la gouvernance locale, améliore l’accès des populations à l’information et consolide la confiance des investisseurs.

Pour sa part, le secrétaire permanent de l’ITIE, Éric Zouré, a indiqué que l’évaluation des acteurs du secteur extractif reposera sur cinq critères : la production de l’information, le suivi-contrôle, la lutte contre la corruption, la divulgation de l’information et la perception du public.

Cette évaluation sera conduite à travers une notation technique (80%) par un comité d’experts et un sondage populaire (20%) auprès des communautés, grâce à des enquêtes en face-à-face, en ligne et par téléphone. Une phase test est prévue en 2026 avant la mise en place d’un processus annuel.

Zouré a remercié les autorités locales et coutumières pour leur accompagnement, tandis que M. Paré a exhorté les participants à s’impliquer activement afin de devenir des relais d’information auprès des populations.

