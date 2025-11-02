Italie : L’association Faso Boulgou célèbre sa nuit culturelle à Napoli

Napoli, 2 nov. 2025 (AIB)-« On peut quitter la terre de ses ancêtres, mais la terre de ses ancêtres ne nous quitte jamais », a déclaré l’ambassadeur du Burkina Faso en Italie, Cyrille Ganou/Badolo, lors de la 2ᵉ édition de la nuit de l’Association Faso Boulgou, organisée à Napoli, en Italie, le 1er novembre 2025, sous son haut patronage.

L’événement a réuni la communauté burkinabè, italienne et d’autres ressortissants africains autour du thème : « Diaspora et engagement patriotique ».

La nuit culturelle de l’association Faso Boulgou, célébrée ce samedi 1er novembre à Napoli, troisième ville d’Italie, a tenu toutes ses promesses.

La soirée, qui a débuté autour de 23h00 avec l’exécution de l’hymne national du Burkina Faso, a été marquée par des moments forts de convivialité et de solidarité.

Le président de l’association, Aly Zèba, a ouvert la soirée en saluant l’engagement de la diaspora burkinabè et en encourageant les membres de la communauté à s’investir davantage dans le développement de leur pays d’origine.

« Imaginez : des sons de guitares et de balafons qui résonnent au cœur de l’Italie, des rythmes africains qui dansent avec les lumières de la Méditerranée, et des cœurs burkinabè battant à l’unisson pour notre patrie bien-aimée. Ce soir, nous ne sommes pas seulement des invités ; nous sommes les artisans d’un pont vivant entre l’Italie et le Burkina Faso ! », a-t-il poursuivi avant d’exprimer sa gratitude à l’ambassadeur pour sa disponibilité exemplaire et son accompagnement indéfectible.

« Votre présence illumine cette soirée et nous rappelle que, même loin de nos terres natales, l’esprit du Faso nous unit comme une famille inébranlable. »

L’ambassadeur Cyrille Ganou/Badolo a chaleureusement remercié les organisateurs pour leur contribution à la promotion de la culture burkinabè à l’étranger, reprenant son assertion : « On peut quitter la terre de ses ancêtres, mais la terre de ses ancêtres ne nous quitte jamais. »

Elle a également rappelé la vision du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui, selon elle, « est claire : aimer son pays, le servir avec intégrité et contribuer, par ses compétences, ses ressources et son énergie, au développement et à la défense de la Nation ».

La diplomate a rassuré les compatriotes en réaffirmant sa disponibilité à accompagner toute initiative allant dans le sens du patriotisme et du renforcement de la solidarité.

Le parrain de l’événement, Filippo Salatiello, et la marraine, Blandine Gouem, ont également pris la parole pour souligner l’importance de l’implication des diasporas dans le renforcement des liens entre les peuples et dans l’essor des pays africains.

Une collecte de fonds a été organisée pour soutenir l’initiative présidentielle FasoMêbo. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux personnes et organisations ayant contribué à la réussite de l’événement.

Le programme de la soirée a été ponctué par des prestations artistiques de haut niveau. Plusieurs artistes, dont Wendy, la diva de la musique burkinabè, ont enflammé la scène avec des performances exceptionnelles.

Selon les participants, cette 2ᵉ édition de la Nuit culturelle de Faso Boulgou à Napoli a permis de renforcer les liens entre les membres de la diaspora burkinabè en Italie et de créer un espace d’échanges autour des valeurs de solidarité, d’engagement patriotique et de préservation de la culture burkinabè.

