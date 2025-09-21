Italie : Inauguration du Parc Thomas Sankara à Rome

Ouagadougou, 21 sept. 2025 (AIB)-La capitale italienne a rendu hommage au Président du Faso de 1983 à 1987 et père de la Révolution burkinabè, en inaugurant officiellement, le mercredi 17 septembre 2025, le Parc Thomas Sankara, situé sur la Via Ugo Della Seta, dans le quartier Montesacro.

La cérémonie de baptême organisée par la municipalité du troisième arrondissement de Rome, a été placée sous le signe de la mémoire et de la reconnaissance.

Elle traduit la volonté de la métropole romaine de promouvoir les valeurs défendues par le capitaine Thomas Sankara, à savoir la solidarité, l’intégrité, l’émancipation des masses populaires, la dignité humaine et l’amitié.

Reconnu à travers le monde comme un homme de conviction attaché à son peuple et à la justice, Thomas Sankara demeure une figure universelle dont l’héritage dépasse les frontières du Burkina Faso et du continent africain.

Dans son allocution, l’ambassadrice du Burkina Faso en Italie, Cyrille Ganou/Badolo, a rappelé que le leader visionnaire burkinabè « demeure à juste titre un citoyen du monde », symbole de fierté, de courage et d’intégrité.

Elle a invité les usagers du parc à préserver ce lieu de mémoire, qui incarne l’engagement et la vision d’un avenir différent pour l’Afrique et pour le monde.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Leurs Excellences Yacouba Diakité et Oumar Ibrahim Sidi, ambassadeurs du Mali et du Niger, venus témoigner leur solidarité, du président de la municipalité de Rome, Paolo Marchionne, ainsi que de Matteo Pietrosante, initiateur du projet.

Étaient également présents le personnel de l’ambassade du Burkina Faso en Italie, des membres de la diaspora burkinabè, ainsi que de nombreux citoyens romains admirateurs du président Thomas Sankara.

Agence d’Information du Burkina

OS/ATA

Source : Ambassade du Burkina Faso en Italie.