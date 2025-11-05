Burkina-Bazèga-Cohésion-Sociale

Ipelcé/Cohésion Sociale : Les populations de la commune engagées pour la paix et le vivre-ensemble

Ipelcé, 4 novembre 2025 (AIB) – La coordination communale de la veille citoyenne de Ipelcé a organisé une journée pour promouvoir la cohésion sociale et soutenir le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Fortement mobilisées, les populations ont marqué leur totale adhésion à l’initiative.

La commune de Ipelcé dans la province du Bazèga, région du Nazinon a vécu une ambiance festive dans la journée du samedi 1er novembre 2025.

Et pour cause, les citoyens de la ville et les populations des 13 communes ont massivement répondu à l’appel de la Coordination communale de la veille citoyenne (CCVC).

Selon le coordonnateur de la CCVC de Ipelcé Mahama Kouraogo, l’objectif est de promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble au sein des populations locales et de réaffirmer l’engagement des populations de Ipelcé à soutenir et à accompagner le Président du Faso.

Placée sous la bénédiction du chef de canton de Ipelcé Naba Sonré, cette journée a mobilisé les différentes couches de la population notamment les autorités administratives, les leaders religieux et coutumiers, les jeunes, les femmes et les hommes des 13 villages de la commune.

Le chargé de mission à la présidence du Faso pour le compte de la région du Nazinon, Thierry Nikiema a salué l’initiative marquée par une forte mobilisation. Il a encouragé les populations à s’unir et à agir concrètement pour un développement endogène, sans une quelconque aide extérieure.

Les participants à cette journée ont pris l’engagement de s’unir pour faire face aux ennemis de la nation et de soutenir les différentes initiatives présidentielles mises en place par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Dans cet ordre d’idée, la présidente de la délégation spéciale de la commune de Ipelcé, Émeline Kiemtoré/Bonkoungou, a invité les populations à promouvoir la paix, la cohésion sociale et à s’unir autour du Président du Faso pour la souveraineté du Burkina Faso et la lutte contre l’insécurité.

La tenue de cette journée a été marquée par l’organisation de plusieurs activités dont une communication de sensibilisation sur le port du casque animée par le commissariat de police du district de Ipelcé.

La journée de cohésion sociale et de soutien au Président du Faso placée sous le thème : « Promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein des populations locales », a débuté par une course cycliste féminine. Les finales des tournois de football et de pétanque ont mis fin à cette journée dans une ambiance festive.

Agence d’information du Burkina

