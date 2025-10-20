Burkina – Ioba – JEPPC – Dépistage – Hépatites

Ioba / Zambo : Campagne de dépistage et de vaccination contre les hépatites dans le cadre des JEPPC

Zambo, 10 oct. 2025 (AIB)-La délégation spéciale de la commune de Zambo, dans la province du Ioba, a organisé, les 7 et 8 octobre 2025, une campagne de dépistage et de vaccination contre les hépatites virales, en collaboration avec le Réseau des Jeunes Sentinelles pour l’Éducation et la Santé (RJ-SES).

L’activité s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC). Selon le président de la délégation spéciale (PDS), Tasséré Badini, cette initiative répond à une préoccupation sanitaire majeure dans la commune.

« Le taux de personnes testées positives à l’hépatite est estimé à 19,7 %, un chiffre largement supérieur à la moyenne nationale. Il était donc nécessaire d’organiser cette campagne pour bouter les hépatites virales hors de notre commune », a-t-il révélé.

D’après le RJ-SES, le test de dépistage coûte 1 000 F CFA, tandis que la vaccination, réservée aux personnes testées négatives, revient à 3 000 F CFA la dose, avec trois doses nécessaires pour une immunisation à vie.

Interrogé sur la prise en charge des cas positifs, l’infirmier chef de poste du centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Zambo, Ahado Nikiéma a précisé que certains patients sont orientés vers les centres médicaux de Dissihn et de Dano.

« Il arrive également que le RJ-SES procède au prélèvement pour l’analyse de la charge virale à Bobo-Dioulasso », a-t-il ajouté.

En plus de cette campagne sanitaire, la délégation spéciale a prévu plusieurs autres activités entrant dans le cadre des JEPPC notamment une conférence sur le civisme au lycée départemental de Zambo, une opération de salubrité suivie d’un dépistage du diabète pour les personnes âgées sans oublier les montées des couleurs nationales suivi de la lecture du message du Président du Faso à l’inspection de Zambo et au collège d’enseignement général (CEG) de Djikologo.

Agence d’information du Burkina

CZ/sz/yos