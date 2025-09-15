Burkina – Ioba – Emploi – Jeunes

Ioba : Un taux de réussite de 100% à l’opération permis de conduire

Dano, 15 septembre 2025 (AIB)- La direction provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Ioba a enregistré dix admis à l’opération permis de conduire de 2025 soit un taux de succès de 100%. La cérémonie officielle de remise des diplômes aux lauréats s’est déroulée au haut commissariat de Dano, le jeudi 11 septembre 2025.

Le haut commissaire du Ioba, Innocents Ouattara a présidé la dite cérémonie en présence du secrétaire général de la province, André Lankoandé et du directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi (DPJE) du Ioba, Hadou Sanou. « La province du Ioba a bénéficié de 10 places sur les 50 octroyées à la région du Djôrô cette année 2025 pour l’opération de permis de conduire lancée par le ministère en charge de la jeunesse » a expliqué le DPJE.

Les cours ont commencé dans le mois de juin et en début septembre, tous les 10 candidats du Ioba ont passé avec succès leurs examens, a-t-il poursuivi. « Le Ioba réalise un taux de réussite de 100% à mettre à l’actif de la volonté des jeunes, de l’expérience des moniteurs des auto-écoles et de l’accompagnement des autorités provinciales », a souligné M. Sanou. Il a remercié le premier responsable de la province et son secrétaire général pour leur soutien.

Le DPJE a sollicité une augmentation du nombre de jeunes à recruter pour les prochaines opérations. Bénéficiaire de l’opération, Bourobassorou Somé relève que l’apprentissage n’a été facile mais tout s’est bien terminé. « Je remercie les autorités pour l’opportunité qui nous a été offerte », a-t-il ajouté. Le représentant des moniteurs des auto-écoles de Dano, Daouda Bouda a salué l’implication des autorités dans la réussite de la formation et du passage d’examens au permis de conduire. Il a invité les lauréats à faire preuve d’exemplarité dans la conduite grâce aux connaissances acquises.

Pour le haut commissaire, Innocents Ouattara les plus hautes autorités du Burkina Faso font la promotion de l’auto insertion professionnelle des jeunes à travers l’opération « permis de conduire ». C’est une politique nationale mise en œuvre afin d’offrir de l’emploi aux jeunes, a-t-il soutenu. « Cette opération permet également de réduire les cas d’accidents de la circulation » a indiqué M. Ouattara.

« Nous souhaitons que ce parchemin puisse vous permettre d’accéder à un emploi » a-t-il ajouté. Il a félicité tous les lauréats pour leurs efforts récompensés. Innocents Ouattara a remercié tous ceux qui ont contribué à l’atteinte de ce résultat. Ont également pris part à cette cérémonie les directeurs provinciaux du Ioba en charge des sports, Hervé Kam et celui en charge de la culture, Casimir Somda.

Agence d’information du Burkina SZ / dnk / ata