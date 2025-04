Burkina-Ioba-Santé -Journées

Ioba /Santé : La première édition des journées d’excellence du district sanitaire de Dano

Dano, 16 avr. 2025 (AIB) – Le lancement de la première édition des Journées d’excellence du district sanitaire de Dano a été marqué par une cérémonie de montée des couleurs nationales au centre médical avec antenne chirurgicale présidée par le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara, le mercredi 09 avril 2025.

La première édition des journées d’excellence du district sanitaire de Dano s’est déroulée du 09 au 11 avril 2025. Les objectifs visés par les journées d’excellence du district sanitaire de Dano sont : améliorer la qualité des soins, motiver les agents de santé, stimuler l’engagement des partenaires et reconnaître les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé au Ioba.

C’est par une montée solennelle des couleurs nationales que le top de départ des activités de cette première édition a été donné. La cérémonie a eu pour cadre le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Dano sous la présidence du haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara.

C’était en présence des corps constitués, des agents de santé et du personnel administratif du district et de la population de Dano. Plusieurs autres activités ont meublé les 72 heures des journées d’excellence sanitaire.

Un des parrains, le médecin cardiologue de la clinique du Bois, Dr Evariste Dabiré a offert des consultations et des soins gratuits au CMA de Dano.

Ces journées ont permis aux populations de contrôler la tension artérielle, la glycémie et le poids gracieusement. En plus, des tests de dépistage du VIH/SIDA et de l’hépatite B ont été réalisés au profit des patients.

Ces journées ont été mis à profit pour faire venir la clinique mobile à Dano pour la première fois. A cette occasion, des centaines de femmes ont bénéficié de tests de dépistage du cancer de sein et du cancer du col de l’utérus.

Les activités sportives n’étaient pas en reste lors de ces journées d’excellence. Un cross populaire suivi d’aérobic a mobilisé les agents de santé et le public sportif de la ville de Dano. En football, l’équipe de la santé opposée à celle des FDS a remporté la victoire par le score de 2 buts à 1.

La journée commémorative de l’excellence a été organisée au musée de la Femme de Dano et les meilleurs structures ou unités sanitaires et des personnalités ont été récompensées.

Au lancement, le médecin chef du district sanitaire de Dano, Dr Salam Mandé a rappelé que ces journées d’excellence se tiennent dans la première quinzaine des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

C’est pourquoi, il a invité l’ensemble du personnel à travailler dans la vision des autorités nationales. Le haut-commissaire, président du conseil provincial de santé du Ioba, Innocents Ouattara a soutenu que chacun va bénéficier des retombées de cette première édition. « Je vous invite à adhérer au programme d’activités », a dit M. Ouattara.

Il a remercié les parrains et les partenaires qui ont apporté leur soutien pour la réalisation des activités prévues.

Cette première édition des journées d’excellence du district sanitaire de Dano est placée sous le patronage du ministre de la santé, Lucien Kargougou et le co-patronage des ministres du commerce Serge Poda et du ministre des sports Roland Somda.

Le directeur régional de la santé du Sud-ouest, Dr Bakary Traoré, le médecin cardiologue Dr Evariste Dabiré et l’avocat à la Cour Me Mathieu Somé ont été les parrains de ces journées.

La présente édition était placée sous la présidence du haut-commissaire de la province du Ioba, Innocents Ouattara. Le chef de canton de Dano, sa majesté Naonfa 2 est l’invité d’honneur des journées d’excellence sanitaire de Dano.

Agence d’information du Burkina

