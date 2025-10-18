Ioba : Quatre jours de réflexion sur les réformes éducatives et les situations d’intégration à Dissihn

Dissihn, 17 oct. 2025 (AIB)-Les enseignants de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Dissihn ont tenu, du 15 au 18 octobre 2025, leur conférence pédagogique annuelle placée sous le thème : « La mise en œuvre des réformes éducatives et l’appropriation des situations d’intégration ».

La cérémonie d’ouverture, présidée par le président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dissihn, M. Benjamin Nana , s’est déroulée dans la salle des fêtes de la mairie, en présence des autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses.

Le chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dissihn, M. Soninuor Méda , a salué la forte mobilisation des 342 enseignants et enseignantes venus prendre part à la rencontre. Il a félicité les acteurs du monde éducatif pour le taux de réussite de 95,73 % enregistré au Certificat d’Études Primaires (CEP) de l’année écoulée, avant de les inviter à « aborder l’année scolaire 2025-2026 avec optimisme et persévérance, dans une dynamique d’excellence ».

M. Méda a rappelé que la préoccupation majeure des plus hautes autorités de l’éducation demeure la qualité des enseignements/apprentissages.

C’est dans ce cadre, a-t-il ajouté, que le gouvernement, avec l’appui des partenaires, a engagé d’importantes réformes visant à améliorer le système éducatif à travers l’introduction de plusieurs innovations.

Le CCEB a exhorté les participants à s’approprier le thème de la conférence, à approfondir la réflexion et à en faire un projet personnel, pour bâtir une école « équitable, inclusive et performante, capable de former des citoyens responsables et engagés pour la défense de la patrie.

Le PDS de la commune de Dissihn, Benjamin Nana, a procédé à la lecture du discours du ministre en charge de l’enseignement de base. Dans ce message ministériel, il a rappelé que les réformes en cours visent à faire du jeune Burkinabè un citoyen productif, créatif et responsable.

Il a précisé que ces réformes s’inscrivent dans le cadre de l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, mise en œuvre depuis l’année scolaire 2024-2025.

Le PDS a invité les enseignants à s’impliquer pleinement dans la réussite de cette initiative, soulignant que « l’appropriation des réformes par les acteurs de terrain est la clé de leur succès ».

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, les participants, répartis en quatre groupes, ont poursuivi les travaux dans les écoles “B” et “C” de Dissihn. Ils ont suivi diverses communications animées par leurs encadreurs pédagogiques.

En visite sur les lieux, le Directeur provincial de l’Éducation de base du Ioba, M. Adama Néya, a salué le dynamisme des enseignants de Dissihn.

« Malgré les difficultés matérielles, vous avez toujours su relever les défis. Votre engagement fait de vous des acteurs de premier plan dans la réussite des réformes », a-t-il déclaré, tout en les encourageant à maintenir le cap.

Agence d’information du Burkina

