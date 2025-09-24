BURKINA-IOBA-EDUCATION-RENTREE-ADMINISTRATIVE

Ioba : Les enseignants invités à s’investir pleinement pour la réussite de la généralisation des réformes

Zambo, 17 sept. 2025 (AIB) – Le chef de la circonscription d’éducation de base (CCEB) de Zambo, Kôg Hien, a invité les acteurs de l’éducation à s’investir pleinement pour la réussite des réformes, lors de la rentrée administrative, tenue le mardi 16 septembre 2025. Ont pris part à la réunion les directeurs d’écoles et les chefs de services internes de la CEB de Zambo.

Cette rencontre a permis de faire le point de la rentrée administrative et de définir les orientations nécessaires pour une année scolaire couronnée de succès.

Le CCEB Hien a exhorté l’ensemble des acteurs éducatifs à une implication totale dans la mise en œuvre des réformes en cours afin que leur généralisation soit effective dans les 28 écoles de la commune de Zambo.

« J’invite tous les acteurs de l’éducation à s’investir pleinement pour que la généralisation des réformes soit un succès dans la CEB », a indiqué Kôg Hien.

Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration et l’engagement de chacun pour garantir un meilleur encadrement pédagogique et administratif des enseignants et des élèves.

Agence d’information du Burkina

CZ/sz/bak