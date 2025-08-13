Ioba : Les bacheliers de la province invités à s’engager pleinement pour l’immersion patriotique

Dano, 12 août 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Ioba, Innocent Ouattara, a invité les candidats de la première promotion de l’immersion patriotique à s’engager pleinement dans les activités prévues dans le cadre de cette formation, le lundi 11 août 2025, dans la cour de la mairie de Dano.

Les bacheliers de la session 2025 de la province du Ioba ont rejoint la ville de Gaoua afin de prendre part à l’immersion patriotique. La direction provinciale de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Ioba a procédé à l’enregistrement de tous les candidats présents. Au total, 693 bacheliers ont répondu à l’appel.

Avant leur départ, le premier responsable de la province, Innocent Ouattara, a encouragé les candidats et leur a prodigué des conseils.

« Je voudrais vous féliciter pour votre admission au baccalauréat. Je vous encourage à persévérer. Je suis heureux de vous savoir motivés dans le cadre de votre départ à Gaoua pour l’immersion patriotique initiée par nos plus hautes autorités », a-t-il indiqué.

« Cette initiative est salutaire parce que nous croyons qu’elle va permettre de renforcer votre engagement envers l’État », a poursuivi M. Ouattara.

« Je vous invite à saisir cette opportunité pour tirer le meilleur profit des cours dispensés. Je vous invite également à vous engager pleinement dans toutes les activités qui vous seront proposées », a-t-il ajouté.

« Soyez fiers d’être les pionniers de l’immersion patriotique et soyez des Burkinabè intègres à l’issue de cette formation. Je voudrais que vous honoriez la province du Ioba à Gaoua par un comportement exemplaire », a conseillé le haut-commissaire.

La cérémonie s’est tenue en présence du secrétaire général de la province, André Lankoandé, et du DPESFPT du Ioba, Joseph Kima.

Onze cars ont été affrétés pour le transport des lauréats du baccalauréat de la province du Ioba. L’embarquement s’est effectué selon les sites d’hébergement dans la cité du Bafudji. Notons que certains bacheliers du Ioba, partis à Gaoua pour composer aux concours directs, rejoindront leurs camarades sur place.

Des parents sont venus assister au départ de leurs enfants, candidats de la première promotion de l’immersion patriotique, dans la région du Djôrô.

Agence d’information du Burkina

SZ/ata